Epopej se možná na Moravu podívá, domov by ale měla mít v Praze

Praha - Varianta zapůjčit legendární Slovanskou epopej na Moravu trvá. Moravský Krumlov ale zatím vhodné podmínky pro cyklus pláten nevytvořil, řekla v rozhovoru primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Stálý domov by podle primátorky měla epopej mít v Praze. Rýsuje se několik možností, včetně umístění na Výstavišti, uvedla.

Muchova Slovanská epopej. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Dvacítku plátem, kterou Mucha Praze věnoval, mohou lidé do konce roku spatřit v Národní galerii. V únoru se vydá na turné do Asie. Proti vývozu do zahraničí se ozvaly kritické hlasy.

Obávají se, že by ji přeprava mohla poškodit. Vznikla kvůli tomu i petice. S turné nesouhlasí ani Muchův příbuzný John Mucha. S městem se soudí. O trvalém stanovišti stále není jasno. Mucha přitom dílo Praze věnoval pod podmínkou, že pro něj město vybuduje důstojné výstavní prostory.

V krumlovském zámku byla epopej vystavena desítky let

„Jsme ochotni Moravskou epopej do Moravského Krumlova zapůjčit, ovšem jen na omezenou dobu, kterou si předem smluvně stanovíme," zopakovala primátorka. Nedávno se kvůli tomu sešla se zástupci Brna a Moravského Krumlova, odkud se epopej v roce 2012 za velké mediální pozornosti stěhovala do Prahy.

Na krumlovském zámku byla vystavena desítky let. „Samozřejmě musí být prostory zámku v adekvátním stavu, a to se v tuto chvíli říct nedá. Rekonstrukcí zatím prošlo jediné patro v jednom ze čtyř křídel zámku, což samozřejmě není dostačující," doplnila Krnáčová. Krumlov obnovu zámeckých prostor chystá.

Město jedná se soukromým investorem

„Určitě ale platí, že Slovanská epopej bude mít svůj stálý domov v Praze," sdělila Krnáčová. Do konce roku bude mít analýzu možností. „Já sama už teď vidím několik variant. Začínáme revitalizovat holešovické Výstaviště a koncepce počítá i s tím, že by epopej mohla být umístěna tam," uvedla.

S dalšími návrhy přišly některé radnice. Město podle ní jedná i se soukromým investorem ohledně prostor na Letné. „Důležitá bude technická proveditelnost, finanční náročnost a rychlost řešení," doplnila Krnáčová.

Ministerstvo kultury žádá záruky

Výstava Slovanské epopeje začne 7. března v Tokiu. Poté se přesune do Číny. Ve třech čínských muzeích zůstane do poloviny roku 2018. Kritici, kteří s turné nesouhlasí, tvrdí, že převozem mohou plátna utrpět újmu. To ale vedení města odmítá s tím, že velkoformátové obrazy jsou pro cesty uzpůsobeny. Záruky žádá i ministerstvo kultury, které musí turné povolit.

