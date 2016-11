EU by kvůli kvótám neměla kritizovat státy V4, míní Chovanec

Praha - Kritika evropských komisařů by měla směřovat k zemím, které se dobrovolně zavázaly ke kvótám na přerozdělování uprchlíků. Neměli by dělat otloukánky ze zemí visegrádské čtyřky (V4), které kvóty dlouhodobě odmítají a říkají, že nefungují a fungovat nemohou, řekl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

Ministr vnitra Milan ChovanecFoto: Deník/Martin Divíšek

Eurokomisař pro migraci a vnitřní záležitosti Dimitris Avramopulos vyzval státy V4, aby se zapojily do schváleného programu přerozdělování migrantů z Itálie a Řecka. Chovanec řekl, že mu dnes písemně odpověděl a kritiku důrazně odmítl.

V dopise například vyzdvihl to, že Česko pomáhá zemím zasaženým migrační krizí například finančně nebo vysílá na zahraniční mise policisty, kteří pomáhají střežit hranice, a patří tak mezi nejaktivnější země. "Stávající situace ve mně posiluje přesvědčení, že Evropská unie a její členské státy nyní sklízejí následky pochybeného procesu politického rozhodování, kdy byla prosazena v mimořádně citlivé oblasti právně závazná opatření, která neměla jednoznačnou a jednohlasnou podporu všech členských států," stojí mimo jiné v dopise pro komisaře.

Nefunkčnost kvót podle Chovance ukazují čísla, když ze 160.000 uprchlíků bylo zatím přesídleno 6000. "My systém kvót nepodporujeme z jednoho prostého důvodu, protože prostě nefunguje. Držet člověka za nohu v zemi, kde být nechce a stejně uteče, je úplně zbytečné," dodal Chovanec.

EU nyní předsedá Slovensko, které by podle Chovance chtělo navrhnout, aby země kvůli migrační krizi pomáhaly různými způsoby. Státy, které chtějí přijmout uprchlíky, by je přijaly. Jiné by zase solidaritu mohly vyjádřit například finanční pomocí. "Jsem zvědav, jestli se to povede. Velmi doufám, že ano," řekl Chovanec. Zároveň dodal, že následně předsednictví převezme Malta, která nejspíš bude mít opět rozdílný názor. Toho se obává.