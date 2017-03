Eurokomisařka Jourová: Dvojí kvalitu potravin by měly řešit národní inspekce

Dvojí kvalita potravin není problémem celé Evropy, situací by se měly zabývat obchodní inspekce členských států Evropské unie. Po schůzce se slovenskou ministryní zemědělství Gabrielou Matečnou to v pátek novinářům řekla eurokomisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitele Věra Jourová.

Věra JourováFoto: Deník/Martin Divíšek

Premiéři Česka, Slovenska, Maďarska a Polska na společné schůzce začátkem března vyzvali Evropskou komisi, aby věnovala větší pozornost problému rozdílné kvality potravin v různých zemích unie. Za nepřijatelné považují, aby se lidem v jednom státě nabízelo zboží stejné značky ve stejném balení, ale v horší kvalitě než ve státě druhém. Okrajově se problémem zabýval i poslední summit EU.

Čtěte také: Věra Jourová: Na prezidenta by měl kandidovat Martin Stropnický

"Dovoluji si odhadovat, že problém snížené kvality potravin není problémem celé Evropy. My se snažíme řešit legislativně problémy, které jsou problémy celé Evropy a pokud je to (problém) jen části (EU), tak se snažíme věc řešit jinak. Máme silnou spotřebitelskou legislativu, máme legislativu, která má potírat neférové obchodní prakticky a zavádějící reklamu," řekla Jourová. Dodala, že vysoké standardy na ochranu spotřebitele by měly využívat obchodní inspekce v zemích, ve kterých se problém vyskytne.

Slovenské úřady v únoru zveřejnily výsledky laboratorních testů potravin a uvedly, že nadnárodní potravinářské firmy na Slovensko často dodávají méně kvalitní výrobky stejné značky než na pulty obchodů v sousedním Rakousku.

Různé kvality, různé obaly

"Máme jeden společný trh, jednoho spotřebitele a takovéto chování považujeme za klamání spotřebitele," uvedla Matečná na společné tiskové konferenci s Jourovou. Dodala, že dotčené země plánují vytvořit webovou stránku pro spotřebitele ohledně dvojí kvality potravin. Vyslovila se rovněž pro to, aby produkty rozdílné kvality byly jinak označeny nebo měly jiný obal.

"Pro mě by byl vynikající výsledek, kdyby výrobci a prodejci dvojí kvality uznali, že i spotřebitel v zemích jako je Slovenská republika si zaslouží mít vysokou kvalitu a začali mu dodávat pod tou značkou, pod kterou dodávají nyní nízkou kvalitu," uvedla Jourová.

Eurokomisařka také řekla, že jde o neférové obchodní praktiky, jestliže pod stejnou značnou je na trhu zboží rozdílené kvality. Upozornila ovšem, že Evropská komise nemá pravomoc zahájit řízení proti neférovým obchodním praktikám.

Nepřehlédněte: Mezinárodní úspěch! Vinař Josef Valihrach vyhrál prestižní soutěž v USA