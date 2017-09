Eva Čerešňáková: Z České Miss chceme udělat více reality show

/ROZHOVOR/ Sama se v roce 2007 stala Českou vicemiss, nyní se snaží nový koncept soutěže krásy ukočírovat z pozice majitelky.

„Do projektu Česká Miss jsem vstoupila s úmysly soutěž posunout, přetransformovat ji podle požadavků dnešní doby a mladé generace,“ říká ředitelka České Miss Eva Čerešňáková.

Letošní ročník soutěže je v řadě věcí speciální. V čem se liší od minulých ročníků?

Nová Česká Miss je jiná, jedná se o celoroční projekt. Soutěž je více zaměřená na sociální sítě, aby vtáhla do dění vrstevníky soutěžících. A také je průběh více v duchu reality show. Lidé se chtějí bavit. Změnou je i průběžné odhalování zákulisí, dáváme nahlédnout do backstage a už od 26. srpna běží na celoplošné Regionální televizi se-riál Hledá se Česká Miss. Se zpožděním jsou díly ke zhlédnutí na YouTube kanálu České Miss.

O čem jednotlivé díly jsou?

Ukazujeme cestu dívek od přihlášení se do soutěže až po momenty před finále. Díly jsou plné emocí, slz i smíchu, protože ta cesta za snem není pouze růžová. Pořad běží každou sobotu od 19 hodin na Regionální televizi.

Co se v nové Miss mění z pohledu diváka?

V prvé řadě je to možnost nahlédnout do zákulisí, sledovat cestu a všechno, co musejí dívky absolvovat. Sama jsem tu dlouhou cestu popsala v knize Miss, sny vs. realita, protože veřejnost vidí pouze špičku ledovce, ale většina zůstávala skryta. Změnou je určitě běžící seriál Hledá se Česká Miss. Další změnou je i finále samotné. Bude to moderní atraktivní show přístupná veřejnosti. Jednou z inspirací jsou i módní přehlídky Victoria’s Secret a věřím, že i náš dvouhodinový program diváky a návštěvníky zaujme. Změnou je možnost veřejnosti finále navštívit.

Jaké byly největší překážky, se kterými jste se při organizaci potýkali?

Nedůvěra, odsouzení, naschvály i házení klacků pod nohy. Do projektu Česká Miss jsem vstoupila s úmysly někam soutěž posunout, přetransformovat ji podle požadavků dnešní doby a mladé generace, ale kontinuálně čelíme útokům i nepochopení. Přitom lidé už mnoho let zastaralý koncept kritizovali a chtěli změnu. Tu ale nyní odmítají přijmout. Přitom máme neuvěřitelnou sledovanost. Jen Instagram České Miss má každý týden přes milion zobrazení.

Proč se některé finalistky rozhodly soutěž předčasně opustit?

Není to úplně tak, jak bulvární média prezentovala. V rámci nádechu reality show jsme po semifinále měli 16 finalistek a už tehdy jsme věděli, že ne všechny se dostanou do velkého finále. Soutěž se před druhým soustředěním rozhodla opustit Mirka Pikolová, která již v Tatrách nasbírala menší počet bodů od porotců a byla v takzvaném ohrožení.

Nepříjemné zdravotní komplikace bránily finalistce Tamaře Vaňousové pokračovat v soutěži a krátkodobé onemocnění neumožnilo finalistce Kristýně Hlaváčkové zúčastnit se programu druhého soustředění. Následně přes nás dostala Michaela Nedomová nabídku stát se reportérkou na FTV Prima a po delších diskusích jsme se s ní dohodli na tom, aby šla za svým velkým snem, i na úkor pokračování v České Miss.

Součástí programu bylo i přežití v přírodě. Jak to vnímaly soutěžící?

Podle nich byl kurz přežití náročný. Instruktoři z Outdoor Survival však vše nesmírně pečlivě připravili, namísto 3 dnů byly pouze 2 dny, dívky spaly v teple, a zátěž pobytu byla oproti klasickým kurzům pouze 20 %. I tak to pro některé dívky bylo nesmírně náročné, především psychicky. Pro nás to mělo ale především psychologický podtext, protože stát se Miss také není jen procházka růžovou zahradou.

Někteří lidé se na soutěže krásy dívají trochu s posměchem. V čem vy vidíte smysl Miss?

Smysl soutěže krásy vidím v několika aspektech. Z marketingového úhlu pohledu vidím potenciál, kdy se dívky, které získají titul, mohou dostat k zajímavějším modelingovým zakázkám. Díky zviditelnění a síle České Miss utváříme z finalistek a vítězek inspirativní osobnosti, které motivují druhé, což se nám díky jejich průběžnému rostoucímu množství fanoušků daří a vítězky předchozích ročníků zasahují na sociálních sítích běžně přes 100 tisíc fanoušků. Myslím si, že být miss není jen o kráse, ale také o charismatu a povaze. Na jednu stranu je složitější porovnávat větší množství dívek. Na druhou je tam prostor, aby se každá projevila a ukázala, co v ní je.

Kdo je Eva ČerešňákováVyrůstala v Uherském Hradišti, vystudovala tamní gymnázium a následně Mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od 13 let se věnovala modelingu. V roce 2006 získala titul Miss Academia ČR a v roce 2007 se stala I. Českou vicemiss. Vloni koupila společně s partnerem Martinem Ditmarem soutěž krásy Česká Miss.

Česká Miss 2017Finálový galavečer se uskuteční 23. září od 19.30 v DRFG Aréně v Brně. Lístky jsou k dostání na www.ceskamiss.cz a v síti Ticketpro

Klára Slavíčková