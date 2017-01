Evropská komise hledá recept, jak zastavit radikalizaci vězňů

Praha - Evropská komise letos vyhodnotí postupy členských zemí v boji proti radikalizaci ve věznicích.

Věra JourováFoto: čtk

Na setkání s novináři to ve středu řekla komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví Věra Jourová. Evropské země podle ní postupují při prevenci šíření radikálních myšlenek ve věznicích různě a komise chce zjistit, jaké postupy jsou účinné.



"Investovali jsme loni šest milionů eur pro země, které si chtěly sdílet informace o tom, co funguje a co nefunguje. Budeme se ptát, jestli se dají vyvodit nějaká pravidla efektivního řešení tohoto komplikovaného a nebezpečného trendu," uvedla Jourová.

Šíření myšlenek, které vedou zejména mladé muže až ke spáchání teoristických útoků, není ve vězení neobvyklé. Tímto způsobem se radikalizoval i Anis Amri, který loni před Vánoci vjel s kamionem mezi stánky na vánočních trzích v Berlíně a zabil 12 lidí, mezi nimiž byla i jedna Češka.



Podle Jourové se postupy jednotlivých členských států liší. "Země jako je třeba Velká Británie, jdou cestou spíše izolace a individuální práce s těmi, kteří už byli radikalizováni, nebo tím jsou ohroženi," přiblížila komisařka.



Vězeňské a probační služby několika zemí jsou podle ní v kontaktu a sdílejí své zkušenosti od listopadu 2015. Sama je však skeptická ohledně toho, zda mohou najít jednotný recept, jak proti šíření radikálních myšlenek bojovat. "Všichni ti experti, kteří pracují ve vězeních se shodují, že jediná cesta je detekovat včas a přesně, že ten který člověk je k tomu náchylný a pracovat s ním včas," řekla Jourová. Komisařka také upozornila na to, že podle analýz, které má k dispozici, jsou k radikalizaci potenciálních teroristů čím dál častěji využívány i ženy.

Jourová novinářům představila také další prostředky, jimiž chce EU zajistit lepší bezpečnost pro občany a zabránit teroristům v jejich činnosti. Jedním z nich je například směrnice, která brání financování terorismu praním špinavých peněz nebo omezuje možnost anonymních plateb kartami přes internet.



Na středečním setkání se senátory Jourová zmínila rovněž plán Evropské komise zabránit islamistické radikalizaci mladých lidí v EU kontrolou obsahu sociálních sítí a spoluprací s muslimskými komunitami. Zmínila také snahy o posílení evropské obranné politiky a očekávání, že tyto iniciativy získají jednomyslnou podporu členských států unie.