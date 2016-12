Evropský unikát: Dostavba Mariánské Týnice má zelenou

Kralovice, Plzeň – Po třech stovkách let čekání se jedna ze západočeských barokních perel Jana Blažeje Santiniho příští rok začne přibližovat podobě, v jaké ji chtěl tento věhlasný architekt mít.

Na vizualizaci vidíte podobu areálu po dostavbě. K levé straně kostela přiléhá už existující západní ambit, k pravé straně budoucí východní. Šedý půdorys patří nezobrazenému proboštství, v němž především sídlí Muzeum a galerie severního PlzeňskaFoto: Ivan Klíma

Areál Mariánské Týnice, v němž sídlí Muzeum a galerie severního Plzeňska, totiž dostaví chybějící východní ambit a dvě kaple. Umožní to asi 50milionová evropská dotace, již muzeum a jeho zřizovatel Plzeňský kraj získají z Integrovaného operačního programu.

Podle ředitelky muzea Ireny Bukačové bude taková dostavba barokního objektu evropským unikátem. „Skutečně se na to těšíme. Nová stavba bude exponátem sama o sobě, budeme v ní moci pořádat výstavy, divadelní představení, koncerty další akce a zároveň doplní naši expozici o Santinim. Stavba také uzavře a scelí areál," říká ředitelka.

Vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Alena Svobodová řekla, že práce začnou v létě: „Nebudeme si hrát na to, že se to stavělo ke konci 18. století, přiznáme to, ale budeme ctít Santiniho architekturu. Nebude se nikam lít beton. Vše se bude skládat tak, jak to bylo technologicky v době baroka."

Stejně jako příznivce má stavba i odpůrce. „Jsou to hlavně konzervativní památkáři, podle kterých by se do památek takto zasahovat nemělo. Jenže kdybychom to tak brali, nemá dnes kostel kopuli a areál není opravený," dodává ředitelka.

