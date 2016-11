Exhejtman se loučil. Stálo to 700 tisíc korun

Olomoucký kraj – Rozlučka za 700 tisíc korun. Tak by se daly nazvat dvě akce, které v září na závěr volebního období uspořádalo vedení Olomouckého kraje. Večírek se zastupiteli, poslanci, senátory, vedoucími odborů krajského úřadu a novináři se konal v sále Reduta Moravské filharmonie v Olomouci. Elektrické smyčcové trio, pohoštění pro 110 lidí a zabezpečení přišlo na dvě stě tisíc korun. Představení Caveman v olomouckém hotelu Flora stálo s bufetem pro čtyři sta osob a technickým zázemím přibližně 490 tisíc korun.

Hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Dnes už bývalý hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD) nepovažuje výdaj za nijak zvláštní, kraj chtěl prý poděkovat zaměstnancům a politikům. Podle kritiků je však účet za večírky příliš vysoký. O utrácení veřejných peněz se lze dozvědět díky novému zákonu o registru smluv.

„Je to obvyklá věc, počítalo se s tím v rozpočtu," hájí společenské akce Rozbořil, který je ve smlouvě uveden jako objednatel.

Podle České pirátské strany, která v kraji neúspěšně kandidovala ve volbách, je ale obhajoba nákladů sporná. „Mělo by se hospodařit inteligentně. Pořádání večírků za rozumný výdaj nepovažujeme. Dá se to zvládnout i za normální peníze, kraj mohl ušetřit," reagoval místopředseda strany Martin Šmída.

Hejtmanství by však podle Rozbořila tak velké podniky uspořádat nezvládlo. Vypsalo tedy výběrové řízení na firmu, která je zajistí. „Nemáme na to zaměstnance. Je to stejné jako ples. Můžeme se ptát, jestli to nejsou vyhozené peníze. Akce přispívají k utužování vztahů," uvedl Rozbořil.

Podobného večírku se ale zaměstnanci úřadu už asi nedočkají. Nový hejtman Oto Košta (ANO) nic takového neplánuje, i když chápe, že jeho předchůdce chtěl poděkovat hromadně. „Pokud bych po čtyřech letech končil, žádnou takto opulentní rozlučku bych nedělal," řekl Košta.

Rozbořil také z úřadu úplně neodchází. Podle zatím nepotvrzené dohody bude jako poradce do konce roku předávat funkci právě Koštovi.