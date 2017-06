Thajci právě propustili zadrženého českého novináře Šprongla

V letadle, které míří do Česka, právě teď sedí český válečný reportér Radan Šprongl, kterému v Thasjku hrozilo až pět let vězení za údajný převoz vojenského materiálu. Deníku to exkluzivně sdělil europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU - ČSL).

„S úsměvem v Bankgokské policejní cele těsně před tím, než mi policisté vysvětlili, že můžu zůstat ve vězení pět let," napsal k fotografii Radan Šprongl.Foto: Radan Šprongl

Šprongla 24. května zadržela thajská policie po té, kdy celníci našli v jeho kufru neprůstřelnou vestu a ochrannou helmu. Šprongl netušil, že se vesta bez deklarace do Thajska převážet nesmí. Jel si tam na pár dní odpočinout z válečného Mosulu a výbavu vezl s sebou, protože nevěděl, jestli se bude z Thajska vracet do Íráku anebo pojede na Filipíny, kde se rozhořel nový konflikt. „Děkuji české diplomacii. Velvyslanec Marek Libřický vedl mnoho jednání, jeho zástupkyně Dagmar Minaříková měla moře starostí, konzul Jaroslav Zamazal spoustu práce a v Evropském parlamentu i jinde moc pomohl europoslanec Tomáš Zdechovský," napsal Šprongl na svůj facebookový profil. Zdechovský (KDU - ČSL) kvůli českému reportérovi vystoupil na jednání pléna ve Štrasburku a sešel se s několika evropskými i thajskými diplomaty. Jednal také s thajským velvyslancem v Česku. „Thajští diplomaté byli velmi vstřícní a bez průtahů či komplikací s českou stranou komunikovali. Jsem rád, že se to nedorozumění vysvětlilo. Naštěstí bylo snadno ověřitelné, že Šprongl nehodlal nic vyvážet ani dovážet a obě věci byly jenom součástí jeho pracovní výstroje," řekl Zdechovský. ČTĚTE TAKÉ: Český novinář z thajského vězení: Sazba až pět let? To je hodně ulítlé Thajci kvůli témuž provinění nedávno zadrželi také britského novináře Anthonyho Chenga a německého novináře Floriana Witulského. „Balistickou vestu jsem měl volně uloženou v zavazadle, které na letišti bez problémů odbavili. Podobně jsem jel do země už mnohokrát a nikdo nic nenamítal," řekl Wiltulski. Ze stejných důvodů jako Witulski podcenil situaci i Šprongl. „Vycházel jsem ze zkušeností kolegů. Když v Thajsku fotil Honza Šibík, měl vestu i helmu a nevadilo to. Teprve český konzul Jaroslav Zamazal a česká překladatelka mi na policejní stanici vysvětlili, že mě za to mohou v Thajsku odsoudit. Byla chyba, že jsem si to neověřil a pyšný na to nejsem," připustil Šprongl. V zemi platí už od roku 1987 zákon, který převoz neprůstřelných vest a podobných věcí bez deklarace zapovídá. Klub zahraničních korespondentů Thajska kvůli podobným incidentům vyzval politiky, aby upravili zákon o ilegálním vývozu vojenského materiálu a umožnili tak žurnalistům nosit ochranné pomůcky. „Mám velkou radost z toho, že thajský diplomat v Bruselu splnil, co slíbil. A věřím, že tento případ bude posledním, který jsme na evropské úrovni ohledně novinářů řešili," komentuje šťastný konec případu a Špronglův návrat do Česka Zdechovský. ČTĚTE TAKÉ: "Novinářů je moc, měli by se likvidovat," utrousil Zeman při setkání s Putinem

Autor: Lenka Králová