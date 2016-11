Exministr Dienstbier se stal členem ústavně-právního výboru

Praha - Senátor Jiří Dienstbier (ČSSD), jenž ve středu skončil jako ministr pro lidská práva a šéf Legislativní rady vlády, se stal členem senátního ústavně-právního výboru a také ústavní komise. O jeho zařazení dnes rozhodla horní komora.

Jiří DienstbierFoto: čtk

Senátoři schválili také začlenění Jiřího Voseckého (SLK) do komise pro rozvoj venkova a bývalého senátora ODS Petra Bratského do komise pro sdělovací prostředky. Tato nominace bývalého člena horní komory není nijak neobvyklá, zákon o jednacím řádu to umožňuje. Členy ústavní komise jsou například bývalý předseda Senátu Petr Pithart (KDU-ČSL) a bývalý místopředseda horní komory Edvard Outrata.