Expert: V Česku chybí vůle politiků, aby řešili dopady alkoholu

Praha - V Česku chybí politická vůle, která by řešila rizika spojená s vysokou konzumací alkoholu mezi obyvatelstvem a udělala krok ke změnám. Liknavý postoj politické reprezentace kritizoval expert Světové zdravotnické organizace (WHO) Lars Moller. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil vyzval Sněmovnu, která v současnosti projednává zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, aby se zabývala tím, jak ochránit veřejné zdraví.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Norma má nahradit současný platný zákon. Podle Vobořila by měl být nový zákon přísnější, ale pozměňovací návrhy ho neustále zmírňují. V rámci debaty o kouření v tomto zákoně, který je v médiích nazývaný jako "protikuřácký", se význam preventivních opatření proti rizikové konzumaci alkoholu podle Vobořila ztrácí. Podpořil proto ministerstvo zdravotnictví, aby ve Sněmovně při projednávání zákona neustupovalo.

"Dovolím si říci, že neznám jinou evropskou zemi, která by byla natolik tolerantní k návykovým látkám, jako je Česká republika. Když přijedete zvenčí, je to skutečně šok, když například pozorujete, jak je kouření dovoleno úplně všude… V jiných zemích na to lidé nejsou zvyklí," kritizoval Moller. Rovněž poukázal na snadnou dostupnost prodeje alkoholu. Podle Vobořila se nedodržují ani současné zákony. Spotřebu lze regulovat, WHO má pro to důkazy z různých zemí Evropské unie, především z Finska.

Snížení prodejen

Mezi opatření, která Moller doporučil, pokud se v ČR má omezit spotřeba alkoholu, je snížit počet prodejen, kde se prodává a trvat na tom, aby byla přijata nová legislativa. "Rovněž zvyšovat ceny a řídit tlak, který přichází z trhu, který alkohol propaguje včetně sociálních sítí," uvedl.

Alkohol pije denně 13 procent Čechů, rizikově ale přes půl milionu. Ve spotřebě alkoholu v EU je ČR na třetím místě po Litvě a Rumunsku, upozornil Moller. Zatímco v západoevropských zemích se spotřeba alkoholu trvale snižuje, v ČR nikoliv. "ČR přijala evropský akční plán v tomto směru už v roce 2011, ale od té doby toho konkrétně udělala málo," řekl.

Lidé si podle experta Cornelia Goose z projektu Evropské komise o závislostech a životním stylu neuvědomují, že více než deset procent vzniku rakoviny v EU je možné přičíst přímému vlivu užívání alkoholu.

Vobořil řekl, že ministrovi financí Andreji Babišovi již navrhoval zavést moderní opatření z některých zemí, kde je garantovaná a zvýšená daň na gram alkoholu. Do návrhu nového zákona se ale podle Vobořila nedostanou. Věří ale, že za tři roky by o nich už poslanci mohli jednat. Mezitím by se na láhve mohla začít dávat upozornění na rizika alkoholu v podobě odkazu na webové stránky, jako je tomu u cigaret, dodal.