Facebook je zajatcem politiky

Baracka Obamu dostal Facebook do Bílého domu. Zdeňka Škromacha bazénková selfie z politiky vylila. Jak si politické celebrity vedou na této sociální síti?

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/David Taneček

Když Facebook začínal, měl před ro-kem 2008 denně 57 milionů uživatelů; dnes je denní návštěvnost 1,23 miliardy. Společnost Burson-Marsteller představila studii, kde zkou-mala 590 facebookových stránek politiků a institucí. Na Facebooku je téměř každý politik, strana a vláda. Stránku nemají jen kabinety 24 zemí světa. Chvíli jim všem trvalo, než se ho naučili používat, a někteří na něm stále vystupují komicky. Hovory a selfíčka z bazénku sociálního demokrata Zdeňka Škromacha patří k těm, které odborníci na politický marketing uvádějí jako neúspěšnou strategii. Návštěvnost měl sice exsenátor vysokou, ale uživatelé sdíleli jeho příspěvky většinou jen pro pobavení.

OBAMA SÍTĚ NEPODCENIL

Jako jeden z prvních se Facebook naučil používat Barack Obama, profil založil v roce 2007 ještě jako senátor. Jeho facebooková komunikace – naopak od Škromacha – dodnes slouží jako příklad zvládnutého politického marketingu v učebnicích politologie. Už na počátku své facebookové existence ale Obama varoval: „Buďte opatrní, co na Facebook dáváte. Všechno, co tam zavěsíte, může být kdykoli vytaženo na světlo." Během prezidentské kampaně v roce 2012 získal 26 milionů fanoušků. Protikandidát Mitt Romney sociální sítě podcenil, získal jen 1,6 milionu fanoušků. Obamův profil je na špičce politických stránek: má 54,5 milionu sledovatelů.



Z aktivních politiků má nejvíce přátel indický premiér Narendra Modi – přes 40 milionů. Na druhém mí-stě je Donald Trump, který má o polovinu méně (21,1 milionu). On sám si po volbách sociální sítě chválil: „Myslím, že mi to pomohlo vyhrát klání všude tam, kde soupeři vynaložili na kampaň více peněz než já."



Na dalších místech jsou jordánská královna Ranija al-Jasín s deseti miliony fanoušků a hned za ní turecký prezident Recep Tayyip Erdogan s téměř devíti miliony. Kromě samotných sledovatelů je důležitým faktorem úspěšnosti počet označení, že se událost líbí (lajků). Trumpovo „Společně učiníme Ameriku opět silnou" po volbách vyvolalo 1,2 milionu reakcí.

OSLAVY, VEČÍRKY A HLAVNĚ DĚTI

Nic nevyvolává větší odezvu než fotky a videa z večírků, oslav a rodinné snímky. Nejpopulárnějším oznámením s 3,2 milionu reakcí bylo přání Obamových k Ve-likonocům. U našich sousedů patří k nejlepším profil slovenského prezidenta An-dreje Kisky. Už loni zařadil z Ameriky převzatý typ přímé komunikace – živé video. Václav Štětka z Fakulty sociálních věd UK Praha očekává, že se rychle rozšíří i mezi našimi politiky.



A jak jsou na tom s facebookovou popularitou oni? Karel Schwarzenberg se chlubí 223 tisíci sledovateli. Za hraní na piano si 14 tisíc lajků připsal ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.