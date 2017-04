Farář Kordík kostel nepotřebuje, svatostánky by měly patřit obcím

Železnický kostel hrozí zřícením. Farář shání peníze, kde se dá.

Kostel sv. Jiljí, ŽelezniceFoto: Archiv

Zřícení klenby hrozí kostelu v Železnici. Může za to mimořádné sucho. Před dvěma lety seschlo podloží a základy svatostánku se daly do pohybu. Poškozený je strop i hlavní zdi a navíc se objevily vady v konstrukci krovu. Hlavní loď železnického kostela je proto uzavřena.

Oprava kostela sv. Jiljí v Železnici bude stát čtyři miliony korun, a farář Josef Kordík shání peníze, kde se dá. Spočítal si, že z dotací kostel „nezalátá", protože památkáři mají pro celý okres v havarijním programu jen 800 tisíc. „Kraj má letos na opravu památek necelých šest milionů, takže nemá cenu počítat s touto podporou," zavrhuje Kordík další možnost.. Opravu kostela nechal rozvrhnout na etapy.

„První etapa bude stát jeden milion, od kraje mohu žádat o 300 tisíc, od památkářů dvě stě. Pomoc ve výši sto tisíc slíbilo město Železnice. Druhá etapa bude stát dva miliony a my musíme shánět další peníze," říká farář. „Něco málo už máme a na opravu přijímáme dary. Přispívají lidé z celé republiky, sešlo se už 320 tisíc korun," chválí Kordík štědrost dárců. Připomíná i dar malíře Michaila Ščigola, a to 80 tisíc korun nabídnutím obrazu k prodeji. Dílo čeká na kupce.

Farnost má podle správce pouze příjmy z pachtů, které přesáhnou ročně sto tisíc.

„Diecéze má fond solidarity, takže bychom mohli získat peníze odsud," uvažuje Kordík. Velké naděje si ale nedělá. „Vloni se sešly žádosti na 16 milionů a rozděleny byly čtyři. Do fondu přispíváme povinným odvodem deseti procent ze všech příjmů. Vzhledem k tomu, kolik jsme přispěli, mohli bychom získat aspoň 300 tisíc," doufá. Když získá dotace, mohly by práce na kostele začít na podzim. V opačném případě zůstane svatostánek uzavřený.

„Neznám firmu, která by se pustila do oprav na dluh," krčí Kordík rameny a poté zodpovídá otázku, co se stane s kostely, na jejichž renovaci nemá církev peníze.

„My kostely nepotřebujeme, na faře máme kapli, kam se krásně vejdeme. Společnost potřebuje mít siluety obcí a měst s kostely. Zvykli jsme si na to, ale zadarmo to nebude. Pod Jičín spadá osm kostelů, stačil by přitom jeden. To si někdo myslí, že jejich údržbu budou platit babičky ze svých důchodů? Pokud chce mít společnost kostely, musí na jejich udržení uvolnit peníze, jinak půjdou k zemi. My na to peníze mít nebudeme," ví farář Kordík. Podsouváme mu možnost využít restitučních peněz. „I kdybychom je do oprav vložili, kde na to vezmeme za deset let?" odpovídá otázkou.

Mimořádné sucho poškodilo i klenby kostela v Radimi. Tady bude podle Kordíka rozsah prací menší.

CÍRKEVNÍ STÁNKY DO MAJETKU OBCÍ

Do správy Josefa Kordíka spadá kostel v Lužanech, který se během deseti let podařilo za tři miliony renovovat díky dotacím s podstatným přispěním obce. Konecchlumský kostel de facto spravuje obec, ta chtěla renovovanou stavbu (náklady 11 milionů) převést do svého vlastnictví, což se zatím kvůli průtahům na biskupství nepodařilo. Úlibický kostel dál chátrá, uzavřeny jsou kostely v Robousích, Popovicích, Nemyčevsi, ale ty mají na starosti Jičínští.

Podle Kordíka je jediné řešení – že prozíravé obce převezmou kostely do svého majetku.