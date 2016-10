Farmaceutický průmysl tvrdí:  Léky nebudou. Straší zbytečně?

Praha - Pokud projde novela zákona o léčivých přípravcích, budou lidé v Česku podle zástupců farmaceutických firem bez léků. Navrhované snížení ceny může ještě zvýšit jejich vývoz a výrobci finančně neutáhnou drahý vývoj.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Václav Pancer

Ceny českých léků jsou ve srovnání s jinými zeměmi EU poloviční, a proto jsou atraktivní pro vývoz. V loňském roce se nejvíce vyvážely přípravky na revma, Crohnovu chorobu, epilepsii nebo onkologická onemocnění. Aby ministerstvo zdravotnictví zabránilo nedostatku těchto léků pro české pacienty, předkládá novelu zákona o léčivých přípravcích, kterou má sněmovna projednat 9. listopadu. Jenomže dva pozměňovací návrhy poslanců Jiřího Běhounka (ČSSD) a Rostislava Vyzuly (ANO) podle výrobců léčiv postavily celou novelu naruby.

Nejnižší ceny

Trnem v oku jim je hlavně další snížení cen, o něž usiluje Vyzula. Běhounkův návrh zase prý neukládá distributorům povinnost dodávat léky do lékáren v ČR.

„Věřím, že to ministerstvo myslelo dobře. Ve finále se tam ale objeví spousta věcí, které zcela mění původní vyznění," vysvětlil námitky ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček.

Ministerstvo se však za oba kontroverzní návrhy postavilo. „Považujeme je za smysluplné. Naším cílem je chránit pacienta, nikoli nestydaté zisky farmaceutické lobby," řekl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD). Vyzulův návrh, aby léky dále zlevnily, může leckoho těšit. „Moje pozměňovací návrhy se netýkají reexportu," reagoval na výtky.

Ďábel je ale ukrytý v detailu. Aspoň tak by na Vyzulův návrh mohli pohlížet výrobci léčiv. Další zlevnění léků totiž může zvýšit chuť distributorů obcházet legislativu a ve zvýšené míře medikamenty vyvážet. „Ceny u nás jsou nejnižší v Evropě, a proto jsme zdrojovou zemí. Bylo by zvláštní, kdyby se vývozy neodehrávaly," varuje Dvořáček.

Když chybí mast

S tím ale Vyzula nesouhlasí. „Farmaceutický průmysl plaší a straší lidi. Novela vývoz léků zpřísňuje tím, že jde o první přehledný mechanismus opatření, jak budou léky pod kontrolou," řekl Deníku. Chybějící léčiva ovšem nejsou žádnou vzácností. Příkladem byl výpadek framykoinu. „Po dva měsíce se jej podařilo pokrývat alternativou, potom ale vypadla i ta, a následujících několik měsíců na trhu antibiotická mast chyběla. Ceny jsou tak nízké, že se nikomu nevyplatí další léky vyvíjet nebo dovážet," řekl za výrobce mluvčí Sanofi Filip Hrubý.

Již dnes je běžné, že lékárny nějaký lék nemají. „Pacientovi mnohdy nezbývá, než běhat mezi lékárnami, nebo jít za lékařem, aby mu předepsal něco jiného. Dá se čekat, že se dostupnost některých léků skutečně zhorší," řekl Deníku předseda představenstva Asociace provozovatelů lékárenských sítí Daniel Horák. Podle tajemníka Asociace velkodistributorů léčiv Michala Krejsty zákon neřeší zájem pacienta. Ukládá sice povinnost výrobci dodat zboží distributorovi, ten ho však již nemusí prodat nemocnici nebo lékárně v Česku. „Mezi výrobcem a pacientem tak vznikne černá díra, v níž budou léky mizet," uvedl Krejsta.

Tuto možnost připustil i Jiří Běhounek. „Pokud se domluvíme, tak tam povinnost prodeje léků do lékáren a nemocnic vložíme," nastínil další postup poslanec.

Nad vývozem léků by měl bdít Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který bude mít vždy 15 dní na rozhodnutí, jestli vývoz neohrozí zdraví pacientů. „Bude mu chodit obrovské množství žádostí o vývoz. SÚKL by měl sledovat tisíce přípravků a podle mne není schopen uhlídat všechny, které jsou vývozem ohrožené," zapochyboval nad rolí dozorce Dvořáček. Toho se SÚKL neobává. „Předpokládáme, že tento počet bude v řádu několika desítek položek, neměl by proto být problém, abychom adekvátně a včas reagovali," uvedl.

Obchod s léčivy

Reexportované léky

2011 - 1,3

2012 - 3,1

2013 - 3,6

2014 - 3,5

2015 - 3,0



Prodané léky

2011 - 58,7

2012 - 58,6

2013 - 55,3

2014 - 56,5

2015 - 62,0

*Částky jsou v mld. Kč bez přirážky a DPH



Zdroj: SÚKL

Denis Drahoš