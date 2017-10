Farský: Babišova absolutní moc ničí demokracii v ANO

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) vylučuje povolební spolupráci s nedemokratickými stranami. Volební lídr STAN Jan Farský mezi takové subjekty zařadil komunisty, hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury, ale také hnutí ANO. Hnutí předsedy Andreje Babiše podle něj v krizových okamžicích prokazuje, že není schopné sebereflexe a neexistuje v něm prostor pro demokratickou diskusi.

Nedostatečná vnitřní demokracie ANO se podle Farského projevila například začátkem září, kdy Sněmovna vydala Babiše a prvního místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli padesátimilionové dotaci na stavbu farmy Čapí hnízdo. Poslanci ANO při hlasování odešli ze sálu. "Místo toho, aby projevili demokratický názor, tak opustili sál, protože tam není skutečně demokracie," uvedl.

Farský zmínil rovněž únorovou změnu stanov ANO, po které může předseda hnutí sám rozhodovat o vyškrtnutí kandidátů, doplnění nových jmen na kandidátní listiny nebo o změně pořadí kandidátů. "Andrej Babiš může do 18. nebo 19. října ještě kohokoliv vyškrtnout z kandidátky, proto je takové ticho, kdokoliv by se ozval z volitelného místa, tak riskuje, že přijde o místo," uvedl Farský.

Volební lídr STAN očekával, že změna stanov ANO poznamená během nadcházejícího volebního období. "Protože to zničí vnitřní debatu, zlikviduje oponentní názor. A jen z debaty se tvoří větší hodnoty. Já myslel, že je to dožene v příštím volebním období, ale paradoxně jde to daleko rychleji, lidé se tam bojí promluvit, mít jiný názor," míní Farský.

Nevidí rozdíl v případné koalici s ANO s Babišem a s ANO bez Babiše. "ANO je Babiš. Ve chvíli, kdy je největší věřitel, tak ANO bez Babiše neexistuje," uvedl. Na druhou stranu připouští, že v ANO jsou i lidé, kteří mají svou kvalitu a lze s nimi debatovat. Zmínil místopředsedu Sněmovny Radka Vondráčka či poslance Jiřího Zlatušku a Martinu Berdychovou.

I kvalitní lidé však podle Farského mají nyní problém vystoupit. "Protože jsou pod neomezenou mocí svého šéfa. To není demokratické uskupení, ten subjekt má totální deficit demokratických principů," konstatoval.

Kritizuje i útoky ANO na policii či státní zástupce v souvislosti s obviněním v případu Čapího hnízda. "To je možná krátkodobě cesta k hlasům, ale dlouhodobě je to cesta do pekel," uvedl. Jako zklamání hodnotí vyjádření ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), že motivací k žádosti policie o vydání Babiše a Faltýnka musí být snaha ovlivnit volby.