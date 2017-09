FAU byla součástí řetězového podvodu, uvedla Finanční správa

Firma FAU byla podle Finanční správy zapojena do řetězového podvodu týkajícího se daně z přidané hodnoty u obchodů s pohonnými hmotami. Nedoplatek na DPH správce daně vyčíslil na zhruba 218 milionů korun. Vyplývá to z dokumentů, které dnes Finanční správa zveřejnila.

"V průběhu daňové kontroly správce daně identifikoval obchodní řetězec společností, mezi nimiž docházelo k obchodům s pohonnými hmotami. Dále bylo zjištěno, že u dvou tuzemských plátců DPH, kteří byli součástí tohoto řetězce na pozici tzv. bílého koně, nedocházelo k odvedení daně do státního rozpočtu. V celkovém součtu se fakturačně jednalo o 73 obchodních případů," uvádí například dokument.

Firma FAU vlastní v areálu přerovské společnosti Precheza z holdingu Agrofert sklad pohonných hmot. Firma se po zásahu Finanční správy dostala do insolvence loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu.

Na internetu se na konci srpna objevila nahrávka, na které předseda hnutí ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš o firmě hovoří. Babiš následně odmítl, že v době svého působení na ministerstvu finanční a celní správu zneužíval a úkoloval. Odmítl to i šéf Finanční správy Martin Janeček, který to označil za "sprosté lži".

Nahrávka Andreje Babiše

Soud podle dřívějších informací postup daňové správy označil za nezákonný a zajišťovací příkazy zrušil. Finanční správa v této souvislosti ale i v dnes zveřejněném dokumentu uvedla, že Krajský soud v Ostravě nezpochybnil nárok Finanční správy na doměřenou daň nebo její postup, ale pouze se neztotožnil s tím, jak by měla společnost ručit za svého dodavatele. Opavská společnost FAU požaduje po Finanční správě nyní vydání 92 milionů korun. Jde o peníze, které jí stát v exekučním řízení před časem zabavil.

Šetření zahájila Finanční správa u firmy FAU v dubnu 2014. Na jeho základě zjistila nesrovnalosti, a proto v srpnu téhož roku zahájila daňovou kontrolu ohledně období květen až říjen 2013. Kontrola se týkala uplatnění odpočtů DPH v souvislosti s nákupem pohonných hmot.

Společnost FAU následně po vyměření daně požádala správu o posečkání s platbou a zdůvodnila to mimo jiné plánem navýšit základní kapitál o 100 milionů korun do konce srpna 2016. Navýšení kapitálu chtěla použít právě na úhradu daňového nedoplatku. Firma také požádala, aby jí správa nezaevidovala mezi daňové dlužníky, protože by tak ztratila oprávnění k provozování daňového skladu a k distribuci pohonných hmot.

FAU ovšem podle Finanční správy nenavýšila kapitál a z šetření vyplynulo, že se účastnila podvodu. "Tyto skutečnosti ve spojení s majetkovými poměry společnosti FAU odůvodnily okamžité vydání zajišťovacích příkazů," uvádí dokument.

Podrobnosti k případu fimy FAU zveřejnila správa díky tomu, že byla zbavena minulý týden insolvenčním správcem firmy mlčenlivosti.