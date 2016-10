Fiala: Kraje pod vládou ČSSD osm let stagnují

České Budějovice - Kraje pod vládou sociální demokracie osm let stagnují, prohlásil dnes předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala. Dodal, že kraje nevyužívají hospodářskou prosperitu posledních let. Fiala tvrdí, že občanští demokraté nabízejí výhodnější alternativu. Řekl to na závěrečném stranickém mítinku před víkendovými krajskými a senátními volbami v Českých Budějovicích.

Uvedl, že voliči nyní mohou situaci změnit. "Je na vás, abyste hlasovali tak, aby se opět neprojedla prosperita, abychom investovali do naší budoucnosti, abychom využili ekonomický růst, který v České republice je," naléhal Fiala. Podle něj za hospodářskou prosperitou stojí aktivní a pracovití občané a nikoliv nynější česká vláda. Fiala kritizoval premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) a vicepremiéra a předsedu ANO Andreje Babiše. "Doufám, že se o víkendu konečně postavíme Sobotkovi, Babišovi a všem těm, kteří dneska projídají naši dobrou budoucnost," prohlásil předseda občanských demokratů. ODS v kampani v krajích vsadila na hlavní heslo Zjednodušme to. Fiala uvedl, že státní správa řadu věcí komplikuje a zbytečně podvazuje. "Potřebujeme mít jednodušší podmínky pro podnikání, jednodušší daňový systém a méně byrokracie. Chceme stát, který bude skutečně sloužit lidem," prohlásil předseda občanských demokratů.

