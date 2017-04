Fiala o kauze Babiš: Vyzýváme Sobotku, aby jednal. Čas má do pondělí

Předseda ODS Petr Fiala se na tiskové konferenci ODS v Jihlavě, na které byla představena první pětice kandidátu do voleb do Poslanecké sněmovny, vyjádřil k aktuální situaci na české politické scéně.

Vyzval předsedu vlády Bohuslava Sobotku (ČSSD) k tomu, aby už dále nezavíral oči před podezřeními, která se dlouhodobě vznáší nad ministrem financí Andrejem Babišem (ANO 2011).

„Jsme svědky mnohaměsíční diskuse, která se týká podezřelého financování Andreje Babiše. Není to nic nového, ale v poslední době těch podezření přibývá. Premiér Sobotka na to dlouho nereagoval. Až nyní, kdy Poslanecká sněmovna stanovila datum, do kdy má vicepremiér Babiš vysvětlit vážné kauzy a podezření, musí premiér jednat," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Andrej Babiš měl čas do konce dubna, aby veškeré nejasnosti vysvětlit. Politikům proto v reakci poslal několikastránkový dopis. „Ten obsahuje spoustu útoků na politické konkurenty a jen málo vysvětlení. Základní podezření nevysvětluje vůbec," dodal Fiala.

Ten proto vyzval premiéra, aby nejpozději do pondělí 1. května jasně rozhodl o dalším osudu Andreje Babiše, potažmo celé koalice. „Nevím, na co čeká. V ruce má dopis Babiše, který nic nevysvětluje. Pokud nebude jednat, ODS navrhne v úterý 2. května další postup, jakým se dostat z vládní krize," uzavřel téma Fiala. Blíže nechtěl následné kroky vysvětlovat. Počká prý, jak se k celé záležitosti postaví premiér.