Fiala: Ukazuje se, že ODS se vrátila do pozice lídra pravice

Praha - Z předběžných volebních výsledků se podle předsedy občanských demokratů Petra Fialy ukazuje, že se ODS vrátila do pozice největší pravicové strany. Věří, že po příštích parlamentních volbách bude ještě silnější. Současnou situaci pokládá za jednu z etap svého plánu "resuscitace" ODS, jejího oživení a vrácení do pozic silné politické strany, řekl dnes po příchodu do štábu v Truhlářské ulici v Praze novinářům.

Předseda ODS Petr Fiala.Foto: ČTK/Kamaryt Michal

"My tyto volby vnímáme jako příležitost pro to, abysme zjistili, kde jsme silní a kde ještě musíme zapracovat. Těším se, že v parlamentních volbách dosáhneme výrazně lepšího výsledku," uvedl. Výsledek ČSSD nechtěl příliš komentovat, dodal ale, že není spokojen s tím, že jakákoliv vládní strana bude v těchto volbách slavit úspěch. Je přesvědčen, že země a kraje pod vládou Bohuslava Sobotky (předsedy ČSSD) stagnují. Zopakoval také, že v krajích je pro ODS nepřijatelné vstupovat do koalice s komunisty. Strana se podle Fialy chce podílet na vládě v krajích, ale ne za každou cenu, pouze tam, kde bude mít šanci uplatnit svůj program. V senátních volbách jde podle Fialy straně o to, aby se do druhého kola dostalo co nejvíce kandidátů. ODS usiluje přinejmenším o znovuzvolení osmi ze svých 14 senátorů. Případnou podporu bude podle Fialy vyjadřovat těm osobnostem, které reprezentují nesocialistické strany, které jsou napravo od středu.

Autor: ČTK