Fiala: Babiš i hnutí ANO ve vládě jsou pro ODS nepřijatelní

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš je pro ODS z hlediska účasti v současné či budoucí vládě nepřijatelný, řekl dnes předseda občanských demokratů Petr Fiala. Strana dnes zároveň představila některé body svého programu do podzimních parlamentních voleb.

„S hnutím ANO je to vlastně jednoduché, hnutí ANO je Andrej Babiš, žádná jiná úvaha nemá smysl," řekl Fiala. Babiše vylučuje kvůli tomu, že podle něj nedostatečně vysvětlil podezření, kvůli kterým byl odvolán z vlády – nesrovnalosti v příjmech, jednokorunové dluhopisy Agroferty či podezření z ovlivňování médií. Kritizuje ho také za to, že sní, ale během svého působení ve vládě pro splnění svých slibů o vyrovnaném rozpočtu či snížení daní nic neudělal. „Pro mě je podstatné, abychom ukázali lidem – tady máte slibotechnu. My proti tomu nabízíme reálný skutečný program," řekl Fiala.

U Babišova hnutí pak Fialovi vadí například to, že nemá zřetelné názory. „To je vždy pro politiku nebezpečné, něco platí ráno, něco večer," dodal Fiala s tím, že není jasné, zda to záleží na tom, jak se Babiš vyspí, nebo o čem zrovna sní.

Fialu těší, že průzkumy dlouhodobě ukazují růst preferencí ODS. „Dostáváme se tam, kde chceme být, to znamená být rozhodující silou mezi demokratickými politickými stranami," řekl. Jako hrozbu však vidí možnou Babišovu jednobarevnou vládu, případně jeho kabinet s podporou KSČM.

Více peněz na obranu

Jeho strana chce prosazovat růst obranných výdajů na dvě procenta hrubého domácího produktu, zrychlení armádních nákupů i lepší nábor vojáků a policistů. Za současné vlády totiž výdaje na obranu klesaly a ministr obrany Martin Stropnický (ANO) podle ODS nedokončil prakticky žádný významný nákup.

Česko by podle expertky ODS na obranu Jany Černochové mělo dosáhnout dvouprocentních výdajů na obranu za šest až sedm let, což by povzbudilo i tuzemskou ekonomiku. „Výzva zemím, aby přestaly být černými pasažéry, jasně zaznívá," uvedla Černochová. Strana proto chce obnovit Národní úřad pro vyzbrojování, jenž by zajišťoval nákupy pro všechny bezpečnostní složky. K lepšímu náboru vojáků a policistů by občanští demokraté spojili databáze zájemců o práci u armády a u policie. ODS prosazuje i dobrovolné krizové kurzy pro obyvatel.

Stropnický jako ministr obrany podle občanských demokratů selhal. „Neselhal tím, že by něco udělal špatně, ale tím, že neudělal nic," řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Fiala nazval ministerské působení Stropnického operetním. Váha země v evropské politice podle předsedy ODS klesla za nynější vlády kvůli nezřetelným postojům a nejasným zájmům na minimum.

Babiš i a Valachová měli z vlády odejít

Odchod ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) i ministra financí a Babiše z vlády byl podle předsedy Fialy nutný. Lídr opoziční strany ale zároveň kritizoval příliš časté změny v čele ministerstva školství, které podle něj neumožňují šéfům úřadu pracovat koncepčně. Nový ministr Stanislav Štech (ČSSD), kterého jmenoval prezident Miloš Zeman ve středu, podle Fialy už do voleb nemůže stihnout v podstatě nic.

Valachová se v květnu rozhodla rezignovat kvůli podezření ze zneužití sportovních dotací na ministerstvu. „Odchod paní ministryně byl jasný, bylo to správné rozhodnutí, že podala demisi," řekl dnes Fiala, který resort vedl od května 2012 do července 2013 ve vládě Petra Nečase.

Obecně Fialovi ale časté změny na ministerstvu školství vadí. „Jako člověk, kterému na školství hodně záleží, musím konstatovat, že máme šestnáctého ministra školství od vzniku České republiky. Když se podívám třeba do Rakouska nebo Německa, tam jich za tu dobu měli šest," uvedl Fiala.

Střídání vedení podle něj neumožňuje ministrům pracovat koncepčně. „Průměrně je ministr ve funkci rok a půl. Za tu dobu se nedá dělat žádná koncepční práce, dá se leda tak něco pokazit, pokud ti ministři jsou příliš aktivní. Jako opoziční politik bych měl jásat, že se jim nedaří, ale na druhé straně říkám, tohle je špatné, příliš časté střídání na postu ministra školství dobré není," uvedl.

Štech podle Fialy nemá čas něco prosadit. „Pokud by chtěl nový ministr vtisknout tomu resortu nějakou změnu, tak za čtyři měsíce to nejde, já si skoro myslím, že nemůže udělat nic. A je to vlastně dobře, překotné změny ve školství většinou vedou k horším výsledkům," řekl. Připomněl, že do voleb zbývají čtyři měsíce, během kterých budou navíc letní prázdniny.

Květnový odchod Babiše, kterého navrhl odvolat premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) kvůli nejasnostem v jeho majetku a podezřením z ovlivňování vlastních médií, byl podle Fialy také na místě. „Já říkal už dávno, že Andrej Babiš měl být odvolán mnohem dřív. Nakonec odešel z vlády, což pokládám za jediné možné řešení, protože člověk s těmito nevysvětlenými podezřeními, nemohl ve vládě být," uvedl Fiala.



Fiala: Posuzovat rozsah placené kampaně by měl úřad s rozumemPředseda ODS Petr Fiala nepředpokládá, že by se jeho strana dostala do problémů kvůli nedodržení nového limitu pro financování volebních kampaní. Před říjnovými sněmovními volbami plánuje vydat zhruba 80 milionů, což poskytuje dostatečnou rezervu pro dodržení hranice 90 milionů korun. Úřad, který má dodržování pravidel kontrolovat, by podle Fialy měl k posuzování různých činností stran ve vztahu ke kampani přistupovat se zdravým rozumem a měřit všem stejně. V rozhovoru s ČTK Fiala, který je profesí politolog, uvedl, že do budoucna s fungováním novinky nevidí problém.



"Bude velkou úlohou úřadu, aby k tomu přistupoval se zdravým rozumem. Nastavil to tak, aby se podle toho dalo sice transparentně, ale současně vůbec nějak tu volební kampaň udělat," uvedl. Za absurdní by například považoval, aby byly do kampaně zahrnovány diskuse lidí o tom, kterou stranu budou volit, mezi sebou.



Otázkou také je, zda se do nákladů mají započítávat některé běžné činnosti strany, například tiskové konference ve Sněmovně. "K tomu se musí přistupovat se zdravým rozumem, prostě jsou činnosti, které se dělají běžně, a nevím proč najednou je považovat za součást volební kampaně, a jsou činnosti, které skutečně specificky souvisejí s volbami," míní Fiala. Poznamenal, že kancelář ODS poměrně úzkostlivě hlídá, aby strana dodržovala všechna pravidla, která jsou nastavena.



Doufá v to, že všem se bude měřit stejným metrem bez ohledu na to, jak je kdo momentálně mocný, a že různé "čachry" neprojedou. "Úsměvné a smutné zároveň mi připadá, že to byly strany vládní koalice, které nejvíc tento zákon protlačovaly. A dneska jsou to strany vládní koalice, konkrétně hnutí ANO, které říkají, tohle je divné, to nebudu dodržovat, tohle se do toho nedá počítat," konstatoval.



Připomenul, že je spíše nepřítel různých omezení a nebyl ani pro konstrukci kontroly, kterou zákon obsahuje. Zavedení limitu nicméně považuje za správné pro rovné podmínky demokratické soutěže stran.