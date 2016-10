Filip: Tématem krajských voleb je doprava

České Budějovice - Předseda KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip by uvítal, kdyby vláda financovala opravu krajských silnic druhých a třetích tříd. Řekl to dnes novinářům v Českých Budějovicích, kde odevzdal svůj hlas do krajských voleb.

Vojtěch FilipFoto: Deník/Pancer Václav

Míní, že doprava je téma, které se dotkne všech regionů. Prohlásil, že žádný kraj není spokojený s tím, že vláda zatím nerozhodla o tom, zda se bude pokračovat ve financování oprav silnic druhých a třetích tříd.

"Zatím se nepodařilo přimět ministra financí k tomu, aby se rozhodl pro nějaké řešení, které by bylo koncepční. To znamená, aby to nebyl jen zbytek nevyužitých peněz ze státního rozpočtu, který se svěří krajům, ale aby kraje mohly koncepčně plánovat," řekl k opravám silnic Filip.

Krajské volby, které dnes začaly, se nesou spíše v duchu souboje dvou největších stran ČSSD a hnutí ANO. Podle Filipa však takto volby prezentovali hlavně předsedové obou těchto politických uskupení. "Myslím si, že počet nových subjektů ukazuje na to, že občané to vnímají tak, že chtějí novou politiku, která by byla oproštěna od chyb, které se tady za šestnáct let nakupily," řekl Filip.