Finanční policie by měla začít fungovat 1. ledna

Praha - Finanční policie by měla začít fungovat od 1. ledna. Závěrečnou podobu by měla získat za několik dní po schůzce představitelů policie a státních zástupců. řekl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Finanční policie vznikne uvnitř Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/Šálek Václav

Nový útvar policejní centrály pravděpodobně vznikne vyčleněním odborů, které se finanční kriminalitou zabývají už nyní. Podle Chovance by tam mělo na začátku pracovat několik desítek policistů a ambicí je počty postupně zvýšit.

Závěrečná schůzka k finanční policii se podle Chovance má uskutečnit na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně. Vedení policie se tam sejde s šéfem žalobců Pavlem Zemanem a jeho zástupci. "Jsem velmi rád, že se celý proces diskutuje se státními zástupci," uvedl Chovanec.

Podle Chovance vznik finanční policie "trochu" naráží na nesouhlas ministerstva financí, které chce rozšířit pravomoci celníků. Oba plány tak spolu částečně kolidují. "Pod dohodě s panem (ministrem Andrejem) Babišem jsme vytvořili společnou skupinu na úrovni náměstků a pokoušíme se tam najít nějakou racionální shodu, která by byla ku prospěchu obou struktur," řekl Chovanec.

Zastřešení finanční policie

Finanční policie by podle ministra měla zejména zastřešovat speciální tým Kobra, který bojuje proti daňovým únikům a spolupracuje v něm policie, celní a daňová správa. "Ambicí je to postupně rozšiřovat," uvedl Chovanec. Finanční policie by tak podle něj mohla mít v budoucnosti i pobočky v jednotlivých krajích.

NCOZ vznikla od 1. srpna sloučením protimafiánského a protikorupčního útvaru. Její vznik vyvolal roztržku uvnitř vládní koalice mezi ČSSD a hnutím ANO, které hrozilo odchodem z vlády, nelíbil se ani státním zástupcům. Vedení policie věří tomu, že nový útvar bude z jednoho místa efektivněji bojovat proti zločinu.

O vzniku finanční policie se uvažovalo ještě před zahájením fungování nové centrály, plány na její obnovení v minulosti vyzdvihl prezident Miloš Zeman. Finanční policie v Česku v minulosti fungovala dva roky, činnost ukončila na konci roku 2006.

Podle Chovance po tříměsíční existenci centrály nenastal masivní odchod policistů a nové centrála podle něj funguje. Kromě vzniku finanční policie se musí řešit problém kybernetické kriminality, kvůli které by se měla centrála dočkat personálního i technického posílení. "Je to jedna z oblastí, kdy nás zločin paradoxně poráží, kde nedochází k poklesu ale nárůstu," vysvětlil Chovanec.