Firma: Neprůstřelné vesty pro policii splňují podmínky tendru

Praha - Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelu insolvenčního zákona, jejíž cílem je, aby se mohlo zbavit dluhů víc lidí. Nově by do procesu oddlužení mohli vstoupit lidé bez ohledu na výši dluhů. Oddlužení by pak trvalo tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených pohledávek. Novinářům to ve čtvrtek řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Novela je nyní v připomínkovém řízení, kde se k ní mohou vyjádřit jednotlivé vládní resorty. Se změnami nesouhlasí Česká asociace věřitelů.