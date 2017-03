Fitcentra v Ostravě: „Nabouchat" svaly a pryč? To už dávno neplatí

Vybaví se vám při vyslovení názvu fitness centrum posilovna, činky a mladíci, kteří chtějí vypadat jako kulturisté? Tak to jste vedle. Mezi klienty fitness center totiž přibývá stále více lidí ve věku od 30 do 50 let, někdy i starších. A jejich cílem určitě není mít postavu jako kulturista.

„Jsou to lidé, kteří se rozhodnou něco se sebou dělat. A vědí, že když budou dbát o své zdraví, správně se stravovat a udržovat se ve formě i po fyzické stránce, tak jim to může pomoci. Jak v práci, tak i osobním životě. Jsou svěžejší, aktivnější a lépe snášejí stresy," vysvětlil Pavel Bugaj, majitel Simply Fitness, které sídlí v Ostravě-Hrabůvce. „Pohled na cvičení ve fitness centru se v posledních letech výrazně změnil. Například žen přibývá každým rokem víc a víc. Jako každý rok, tak i letos v lednu a únoru jsme zaznamenali další nárůst počtu zájemců o cvičení. Zatímco ale dříve lidé často třeba po měsíci či dvou skončili, nyní přibývá těch, kteří vytrvají a pokračují," uvedl dále. Dýcháte správně? A co je základem, když člověk se cvičením začíná? „Musí se naučit správně pracovat s dechem. A co možná někoho překvapí, tak je potřeba technicky zvládnout základní pohyby, jakou jsou dřep, klik, rotace a shyb," dodal Pavel Bugaj. Konkurence v oblasti fitness center je podle něj i dalších oslovených provozovatelů v Ostravě velmi vysoká. Dvě fitness centra provozuje v areálech Vodní svět!!! a Krytý bazén Ostrava-Poruba i společnost Sareza. Její mluvčí Hana Ryšánková uvedla, že v obou každoročně zaznamenávají nárůst návštěvnosti. „Vodní svět průměrně o osm procent a fitness v areálu krytého bazénu v Porubě po rekonstrukci a rozšíření dokonce zaznamenal 14procentní nárůst návštěvnosti," upřesnila mluvčí. Rozmach Že celé odvětví fitness zažívá nebývalý rozmach, potvrzuje i Michal Kulštejn z Fit Parku Ostrava. „Už se nedá mluvit o posilovnách a rozhodně ubývá i té kulturistiky. Úkolem trenérů ve fitcentrech je i to, aby těm, kteří začínají, dobře poradili. A nejen v tom, jak správně cvičit, ale také třeba v tom, jak se správně stravovat," doplnil Michal Kulštejn. Návštěvníků přibývá i v bazénech Jak Deník zjistil, nárůst návštěvnosti zaznamenávají nejen fitcentra, ale i kryté bazény či wellness. „Areál Vodní svět!!! v centru Ostravy (dříve Čapkárna) zaznamenává každoročně nárůst návštěvnosti o tři až čtyři procenta. Ozdravné centrum Ještěrka v Bartovicích každoročně navštíví o dvě až tři procenta lidí více. Krytý bazén v Porubě byl v roce 2016 několik měsíců uzavřen kvůli rekonstrukci a modernizaci. V tomto případě by porovnání návštěvnosti nebylo vypovídající," uvedla Hana Ryšánková, mluvčí společnosti Sareza, která zmíněná zařízení provozuje. Na zájem lidí spoléhá i nedávno otevřené relaxační centrum ve Vratimově. To nabízí finskou i bio saunu či pivní lázně s bublinkovou koupelí. Nechybějí ani masáže.

