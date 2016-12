Forejt má bezpečnostní prověrku, která bude platná několik let

Praha - Končící šéf hradního protokolu Jindřich Forejt má bezpečnostní prověrku na stupeň tajné, která bude platná ještě několik let. Novinářům to řekl poslanec Martin Lank (Úsvit) ze sněmovní komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), která se dnes Forejtovým případem zabývala. Podle Lanka je otázkou, zda mu NBÚ prověrku ponechá. Poslanec připomněl, že ministerstvo zahraničí vyžadovalo tuto prověrku od velvyslanců. Prezident Miloš Zeman dnes opět podpořil Forejta jako možného velvyslance ve Vatikánu.

Jindřich ForejtFoto: DENÍK/ Martin Divíšek

"Podle mých informací má v současné době prověrku na stupeň tajné, která je platná a měla by být platná ještě několik let," řekl Lank o Forejtovi. "Je otázkou, jestli za této situace mu má být odebrána nebo ponechána," uvedl. Média tento týden upozornila na existenci kompromitujícího videa, na kterém je údajně Forejt zachycen. Autentičnost záběrů se nepodařilo ověřit.

Sněmovní komise pro kontrolu NBÚ se dnes případem zabývala, o prověrce ale rozhodnout nemůže, protože to spadá do kompetencí úřadu. "Pokud se jedná čistě o můj soukromý názor, tak si dovedu obtížně představit, že člověk, na kterého existují takové materiály, by tu prověrku měl mít," řekl Lank.

Podle něj může situace ohrozit i možný Forejtův vstup do diplomacie. "V současné době je zavedená praxe, že z rozhodnutí ministerstva zahraničních věcí všichni velvyslanci mají mít prověrku na stupeň tajné. Pokud by o ni pan Forejt přišel, tak by to asi komplikaci představovalo. Nicméně vždycky záleží na rozhodnutí toho dotčeného úřadu, který nastavuje pravidla, kdo (prověrku) musí nebo nemusí mít," řekl.

Forejt se v úterý ze zdravotních a osobních důvodů vzdal funkce hradního protokoláře. Devětatřicetiletý šéf protokolu patří k blízkým Zemanovým spolupracovníkům. V poslední době čelil kritice kvůli několika chybám, například kvůli pozdnímu příjezdu na státní pohřeb na Slovensku či vyvěšení vlajky OSN místo Severoatlantické aliance.