Forum 2000 bude hledat nové demokratické vůdčí osobnosti

Praha - Pod heslem Odvaha převzít odpovědnost začne v neděli v Praze dvacátý ročník konference Forum 2000. Její účastníci budou až do středy debatovat o hledání vůdčích osobností v mladé generaci, o výzvách, jimž čelí demokracie nebo o dialogu mezi světovými náboženstvími. Některé bloky konference se budou věnovat i jejímu zakladateli a bývalému českému prezidentovi Václavu Havlovi, jehož nedožité 80. narozeniny si Česko letos připomíná.

„Dnešní demokratičtí vůdci se zdají být v krizi. Potýkají se s nedostatečnými vizemi, s nedostatkem zodpovědnosti a možná dokonce s nedostatkem odvahy vést. Jsou současné demokratické systémy neschopné generovat skutečné vůdce? Je rostoucí autoritářství ve světě důsledkem slabosti demokracie? Kde jsou dnešní Havlové, Churchillové nebo Mandelové?" ptají se organizátoři konference.

Představí se i šachista Kasparov

Jedním z prvních, kdo budou hledat odpovědi na tyto otázky, bude slovenský prezident Andrej Kiska. Projev státníka, kterého organizátoři označují za morální autoritu s odvahou otevírat nepopulární společenská témata, v neděli večer na Žofíně letošní ročník konference zahájí.

V dalších dnech se na Foru 2000 představí například ruský šachový velmistr Garry Kasparov, který bude diskutovat v bloku nazvaném Nová éra autoritářství, někdejší kostarický prezident a nositel Nobelovy ceny za mír Oscar Arias Sánchez, který bude mluvit o problémech Latinské Ameriky nebo bývalý polský premiér Jerzy Buzek, který se vyjádří ke křehkosti demokratických institucí. Mezi českými účastníky konference budou například český kněz a nositel Templetonovy ceny Tomáš Halík nebo šéf organizace Člověk v tísni Šimon Pánek.

Přijede i Dalajláma

Jedním z nejočekávanějších hostů letošního Fora 2000 bude tibetský duchovní vůdce dalajlama. Do Prahy by měl dorazit v pondělí, kdy by ho měli na Hradčanském náměstí uvítat Pánek, mluvčí Charty 77 Dana Němcová, ředitel iniciativy Češi Tibet podporují Martin Bursík a další. Dalajlama se zúčastní diskusí v rámci konference, kromě toho bude mít v její závěrečný den také veřejnou přednášku.

U zrodu konference Forum 2000 stáli v roce 1997 prezident Václav Havel, spisovatel Elie Wiesel a japonský filantrop Jóhei Sasakawa. Jejich záměrem bylo poskytnout prostor osobnostem z nejrůznějších oborů k analýze výzev nového tisíciletí.

