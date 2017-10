Forum 2000: Expremiérka Radičová varovala před nepředvídatelnými populisty

Politiku v zemích střední Evropy ovládají nečitelné populistické strany. Řekla to dnes bývalá premiérka Slovenska Iveta Radičová během diskuse o budoucnosti regionu, která byla součástí konference Forum 2000.

Iveta Radičová.Foto: ČTK/Tomáš Tkáčik

Na politické scéně Česka, Slovenska i Polska se podle ní každých pár let objeví nová strana postrádající hodnotové zakotvení. Lídři takových stran podle Radičové pak ovlivňují smýšlení celé společnosti.

"Během každých čtyř pěti let se na politické scéně objeví nová strana, kterou nikdo neumím přečíst, je nepředvídatelná a nikdo neví, jaké jsou její hodnoty," řekla. Chybějící hodnotové zakotvení těmto stranám umožňuje využívat populistickou rétoriku, dodala.

Političtí lídři, kteří přistoupí na tento model vystupování, podle Radičové posouvají hodnoty celé společnosti. "Každý den se dozvídám, koho mám nenávidět. Jednou to jsou Češi, podruhé Romové, potřetí uprchlíci," poznamenala. Šířením strachu a nenávisti pak ve společnosti roste poptávka po silné autoritářské vládě, varovala.

Oblíbeným terčem populistů je podle Radičové Evropská unie. Polská novinářka Agnieszka Romaszewská - Guzyová poznamenala, že středoevropské země nejsou spokojeny se svým členstvím v unii mimo jiné proto, že jsou v evropském společenství stále vnímány jako noví členové a nedostává se jim respektu.

Radičová se ale domnívá, že příčinou nespokojenosti jsou nenaplněná očekávání. "Cílem zemí střední Evropy bylo srovnání životní úrovně, to se ale nestalo. Z toho pramení frustrace a úvahy o tom, zda by nebylo lepší v Evropské unii nebýt," řekla.

Maďarsko v panelové diskusi nazvané "Střední Evropa: 20 let ode dneška" zastupoval europoslanec Tamás Meszerics. Podle něho nehrozí, že by se středoevropské země ve většině přiklonily k extremistickým politickým směrům, ačkoliv zejména pravicový extremismus v posledních letech posílil. Meszerics dodal, že v příštích letech čeká Evropskou unii velká diskuse o tom, co změnit, aby se neprohlubovaly pochybnosti o smyslu evropské integrace.

Řečníci, mezi nimiž byl bývalý šéf české diplomacie a nynější předseda zahraničního výboru Sněmovny Karel Schwarzenberg, se shodli na tom, že nejen ve střední Evropě, ale i v dalších zemích Evropy prochází systém liberální demokracie krizí. Podle Radičové není možné tuto krizi překonat, pokud se společnost vzdá hodnot jako jsou důvěra, tolerance a solidarita.