FOTO: Češka v Londýně jen o vlásek unikla teroru. "Jsem v pořádku," hlásí

Sobotní londýnský teror, při kterém na mostě London Bridge umírali nevinní lidé, se jen o vlásek vyhnul mladé Češce Michaele Hadravové z Hradiště u Teplic. „V sobotu jsme byly snad třikrát na tom samém místě," informuje sympatická černovláska z Londýna, kam se vydala se svými kamarádkami.

Hadravová se do hlavního města Spojeného království Velké Británie vypravila na víkend, v neděli odlétá domů. Z toho, co se v Londýně stalo, je pochopitelně rozrušená. „Není mi z té situace úplně fajn, vždyť kdyby se to stalo dříve, mohly jsme být také mrtvé. Naši a přítel se naštěstí dověděli brzy, že jsem v pořádku, tak neprožili bezesnou noc. Ráno mi pak psali další lidé, aby zjistili, jak na tom jsem."



V době tragické události parta Češek akorát dorazila na svůj pokoj. Vydá se i příště Hadravová do nějaké zahraniční metropole? „To víte, že budu mít strach. Zůstanu raději doma," přiznává.



Jaká je aktuálně situace v Londýně? „Teď jsme ještě na pokoji, tak nevím, jak to venku vypadá. Ale lítá tu vrtulník a jsou tu policajti," prozradila Hadravová z místa činu v nedělní desátou hodinu dopolední.