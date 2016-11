Starousedlík bojuje s úřady motorovou pilou

Kojetice – Jako v Magorstátu. Tak si podle svých slov připadá starousedlík Zbyněk Procházka z Kojetic, kterého ústecký magistrát a policie dohnaly k radikálnímu činu.

Nastartoval motorovou pilu a pořezal okrasné jehličnany a listnáče, které ve vsi před lety vysadil. Podle policie zeleň vadila při výhledu do křižovatky. „Stromky a keře jsou v prostoru křižovatky a tvoří překážku. Musí se nechat odstranit," uvedl za dopravní policii Karel Havlátko.

SOUSEDSKÉ UDÁNÍ

Procházka, sousedé, ale i redaktor Ústeckého deníku se ovšem při jízdě v autě přesvědčili, že ve výhledu nebrání. 72letý senior, který v Kojeticích postavil před mnoha lety i točnu pro autobusy, vše připisuje špatným sousedským vztahům a nesmyslným zákonům.

„Mám vztek, je to totální magorovina! Člověk vlastníma rukama něco buduje a zvelebuje své okolí, a pak přijde anonymní udání a už po mně jdou úřady," říká Procházka, který neváhal a celkem sedm keřů před zraky místních pokácel. Jinak by to udělal magistrát, což potvrdil v dopise i vedoucí oddělení údržby majetku ústeckého magistrátu Roman Vlček.

„Jako domnělého vlastníka vysazených keřů na pozemku magistrátu vám dáváme možnost k přesazení keřů, a to do 30. listopadu. Pokud tak neučiníte, budou keře odstraněné magistrátem," napsal Procházkovi.

Z toho vyplývá i další paradox, a to, že magistrát kromě údajného sousedského udání, které dorazilo na střekovský úřad, nemá vlastně žádný faktický důkaz, že starousedlík keře skutečně vysázel.

Na místo keřů dal Procházka protestní ceduli upozorňující na absurdní české zákony a naznačující, že za udáním stojí tři místní lidé, jejichž jména začínají na písmeno „M". Nesmyslný boj s úřady ovšem „kojetickým masakrem motorovou pilou" nekončí.

MUSÍ VYTRHAT DLAŽBU

Procházka, který v Kojeticích zkrášluje okolí, musí rovněž vytrhat zámkovou dlažbu z nedaleké parkovací plochy. Tu má sice v pronájmu od Státního pozemkového úřadu, který v roce 1993 vydal souhlas, že si ji může zpevnit, úřady ale mají jiný názor. Buď dlažbu vytrhá anebo si nechá vypracovat povolení.

„To by ale stálo více než deset tisíc korun plus tisíce korun za projekt dopravního napojení. Srovnám to tady se zemí tak, jak to tu bylo, když jsem se sem nastěhoval. Čekám, kdy mi řeknou, abych odstranil i tu točnu, protože tu jsem také stavěl já. Ale to ne, ta se jim totiž hodí pro autobusy," podotkl Procházka.

Obyvatelé jen těžko skrývají hořkost a smutek. „Je mi to líto. Zkrášlovalo to tady okolí, teď tu není vůbec nic," řekla k pokácení keřů obyvatelka Kojetic Zdeňka Kupferová.

Vitální senior během kácení naznačil, že mu na odboru dopravy ústeckého magistrátu vyhrožovali. „Řekli mi: Rozmyslete si, jestli to dáte do médií, může to pro vás mít i jiné důsledky," míní Procházka.

Magistrát však jeho slova popírá. „Takové vyjádření žádný úředník odboru dopravy a majetku nevyslovil," sdělila za magistrát Dana Gloserová z kanceláře primátorky.

