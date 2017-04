Francouzi žijící v Česku Le Penové nevěří. Do druhého kola by ji neposlali

Francouzi, kteří v prvním kole francouzských prezidentských voleb volili v Česku, by do finálního souboje poslali středového kandidáta Emmanuela Macrona a republikána Françoise Fillona. Plyne to z výsledků voleb na webu francouzské ambasády v Praze.

dnes 15:49 SDÍLEJ:

Kandidátka krajní pravice Marine Le Penová u Francouzů v Česku propadla, skončila pátá s výraznou ztrátou na první dvojici. Podle zatím neoficiálních konečných výsledků se o křeslo francouzského prezidenta utkají Macron a Le Penová. ČTĚTE TAKÉ: Marine Le Penová. Kam se na ni hrabe Donald Trump Na francouzském velvyslanectví v Praze volilo v neděli 1400 lidí. Z nich 562, tedy téměř 40 procent, podpořilo Macrona. Na druhém místě skončil s 322 hlasy bývalý francouzský premiér Fillon. Třetí se umístil levicový radikál Jean-Luc Mélenchon, pro něhož bylo 18 procent hlasujících. Hlavním rozdílem při srovnání s celostátními výsledky, je slabá pozice Le Penové. Od Francouzů v Česku získala 81 hlasů, což je necelých šest procent. Na celostátní úrovni Le Penová skončila na dosah vítěze prvního kola Macrona. Jejich výsledek se liší o pár procent. ČTĚTE TAKÉ: Macrona Paříž miluje. Dala mu o 29,2 procenta víc než Le Penové Před nedělními volbami se na ambasádě registrovalo 2500 francouzských občanů, kteří chtěli v Praze volit. V průběhu dne se před sídlem velvyslanectví v Bukvojském paláci tvořily dlouhé fronty. Volební místnosti se otevřely v 8:00 a uzavíraly se ve 20:00. Ne všichni z Francouzů žijících v Česku však využili možnost hodit svůj hlas osobně. V jejich zemi je totiž možné delegovat volební právo na někoho jiného tím, že v průběhu roku si nechá na úřadu vystavit speciální formulář, tato možnost je ale omezená. Jeden volič může zastupovat pouze dva lidi, z toho pouze jednoho ze zahraničí. Možnost elektronické volby francouzské úřady zrušily kvůli hrozbě kyberútoků. O přízeň voličů usilovalo 11 kandidátů. Macron i Le Penová patřili podle průzkumů k favoritům na postup do druhého kola. ČTĚTE TAKÉ: Čeká vás smrt, vzkazuje Severní Korea Spojeným státům

Autor: ČTK