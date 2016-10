František Janouch: Země je rozkradená. Neumíme si zvolit správné politiky

Praha /ROZHOVOR/ - František Janouch se znal důvěrně s Václavem Havlem od konce 70. let, kdy ve Stockholmu zakládal nadaci na pomoc disidentům a dalším lidem pronásledovaným v Československu komunistickým režimem. Otázkami lidských práv a projevy občanské společnosti se jaderný fyzik a současný předseda Nadace Charty 77 zabývá dosud. Minulý měsíc oslavil 85. narozeniny a před několika dny se zúčastnil konference o migraci, brexitu a dalších problémech světa nazvané Ploty, zdi a příkopy v kulturně duchovním centru Pražská křižovatka.

František Janouch.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Kde si budete připomínat 28. října výročí vzniku naší republiky? Na Pražském hradě, Staroměstském náměstí nebo jinde?

Jsem ve Švédsku, na našem velvyslanectví. Pozvánku na Hrad jsem nedostal. V minulosti jsem se ale dvakrát udílení řádů na Hradě zúčastnil. Jednou jsem přebíral vyznamenání z rukou prezidenta Václava Havla pro sebe, podruhé z rukou prezidenta Miloše Zemana pro Františka Kriegla in memoriam.

Co říkáte situaci ohledně udělení či neudělení státního vyznamenání panu Jiřímu Bradymu? Vy sám jste byl oceněn prezidentem Václavem Havlem medailí Za zásluhy, čím pro vás ocenění bylo a je?

Vážím si ho, protože ho považuji za ocenění práce, kterou jsem pro naši zemi udělal ve Švédsku. Situaci s řádem T.G.M. pro pana Bradyho považuji za mimořádně nešťastnou pro prestiž a pověst celé naší země. Pan Brady je o tři roky starší než já. V tomto věku nejsou dlouhé mezikontinentální cesty nic příjemného a nejsou ani levné. Pochybuji, že by si to vymyslel.

Účastnil jste se akcí spojených s nedožitými 80. narozeninami Václava Havla, nedávno jste oslavil 85. narozeniny. Jak se v takovém zápřahu cítíte?

Jsem stále v plné práci. Myslím, že člověk, jeho organismus a vnitřní pocity nejsou schopny zaznamenat nějaké jubileum, pokud je člověk zdráv a má co dělat. Alespoň podle mých zkušeností je to tak. Myslím, že penze je v zásadě škodlivá. Pokud člověk může, tak má pracovat a žít s plnou zátěží. Ve Švédsku uveřejnili statistiku, podle níž se lidé, kteří odešli předčasně do penze, dožívají nižšího věku než ti, kteří pracovat nepřestanou.

Jste stále činný i ve funkci předsedy Správní rady Nadace Charty 77. Jak jste ze své pozice i jako bývalý exulant vnímal loňskou hysterii ohledně uprchlíků?

Velmi negativně, i když musím říct, že situace ve světě se nevyřeší tím, že se miliony lidí přesunou z jedné oblasti do druhé. Uprchlickou krizi je nutné řešit nápravou poměrů a situace tam, kde vznikla. Ne tím, že se zoufalé davy či armády nebožáků vydají za německým či evropským blahobytem.

Překvapilo vás, že se české politiky ani další země bývalého socialistického bloku kromě Polska nepodařilo přesvědčit o evropské spolupráci při řešení krize a přijetí tzv. kvót?

Chápu to, protože my jsme v České republice nikdy takovou zkušenost s uprchlíky neměli. My jsme spíš sami obšťastňovávali našimi uprchlíky jiné země. Ať v roce 1948 nebo 1968. A přirozeně bychom proto měli přijmout svou dávku odpovědnosti za situaci současnou. I proto, že tenkrát nás přijímali ve většině evropských i mimoevropských zemí, mám na mysli Kanadu a Spojené státy, velice pozitivně a dalo by se říct s otevřenou náručí. Já osobně jsem byl počátkem 70. let vyhozen z Ústavu jaderného výzkumu a v polovině roku 1973 mi při jednom z výslechů v Ruzyňské věznici „mí referenti" z StB nabídli, abych raději odjel do zahraničí – věděli, že mi Švédská královská akademie nabídla profesuru. Odjeli jsme koncem roku 1973 a za rok jsem byl zbaven čs. státního občanství.

Jste člověk žijící střídavě v České republice a ve Švédsku, které se nyní potýká s problémem integrace uprchlíků. Co byste k tomuto tématu poradil našim politikům?

Švédsko umělo vždy velice dobře integrovat uprchlíky. Má dcera přišla do Švédska a ještě jí nebylo ani jedenáct let. A dneska je z ní – z dcery emigranta – jedna z nejznámějších švédských spisovatelek. A to je částečně díky švédské integrační politice. Ovšem dnes se ukazuje, že Švédům tahle problematika začíná trochu přerůstat přes hlavu. Záleží i na tom, odkud ti lidé jsou. Do Švédska přišli příslušníci tzv. člunového národa z Vietnamu, ale integrovat se zde vůbec nedokázali. Ani ve třetí generaci uprchlíků z arabských zemí, zemí Středního východu se nedokážou integrovat nebo mluvit švédsky. Je to tím, že při určitém množství uprchlíků absorpční schopnost jakékoliv země prostě přestává fungovat.

Právě proti přetížení některých zemí, které si uprchlíci vysnili jako cílové, měly sloužit i kvóty na přerozdělení. My ale byli proti, aniž bychom větší množství uprchlíků vůbec měli na svém území.

Také mě tento postoj překvapil, chápu ovšem obavy, které v České republice jsou a které vidím i v současném Švédsku. Myslím, že Evropa musí hlavně působit tam, kde problémy vznikají a odkud se tedy musí i zastavit proud uprchlíků mířící k nám do Evropy.

Jednou z osobností, která upřednostňovala mravní odpovědnost a solidaritu, byl i prezident Václav Havel, jehož nedožité 80. narozeniny jsme si nedávno připomněli. Jak vzpomínáte na tuto osobnost, která byla pro českou společnost důležitou, hlavně ale v zahraničí byla oceňována a jejím názorům se dostávalo náležité pozornosti?

Vnímám Václava Havla jako člověka nesmírně inteligentního a nesmírně politického. Dokázal vždycky udeřit hřebík na hlavičku, jít přímo k problému a řešit ho. Uvědomil jsem si to znovu před lety při zpracování naší vzájemné korespondence. Prvních deset let byl neoficiálním poradcem Nadace Charty 77 a takových osobností jako on v naší historii moc nemáme. Jsem rád, že se stal českým prezidentem, a myslím si, že svoje prezidentské povinnosti zvládl na jedničku s hvězdičkou.

Jak jste se seznámili?

V roce 1978 jsem byl požádán, abych zprostředkoval poselství Václava Havla na mezinárodním sjezdu PEN Klubu, který se konal ve Stockholmu. Do té doby jsem Václava Havla prakticky neznal, věděli jsme o sobě, jednou dvakrát jsme se potkali a pozdravili, ale to bylo všechno. Zavolal jsem a požádal ho, jestli by takový pozdrav nepřipravil, a on s tím okamžitě souhlasil. A příští den mi poselství nadiktoval do telefonu. Týkalo se tří konkrétních mladých lidí, Petra Cibulky, Libora Chloupka a Petra Pospíchala, kteří byli v té době pronásledováni a vězněni za šíření tenkrát nedovolené hudby. Havlovo poselství udělalo na účastníky kongresu značný dojem.

K Chartě 77 a jejím signatářům jste se tenkrát ve Švédsku dostal velmi brzo.

Na podzim 1978 jsem byl dotázán, zda by Chartě 77 neuškodilo, kdyby hnutí dostalo významnou švédskou kulturní cenu Monismanien. Konzultoval jsem to s profesorem Hájkem, ten zase s Havlem a s Hejdánkem, což byli tenkrát tři mluvčí Charty 77. Souhlasili a já byl pověřen, abych cenu převzal a přednesl poselství Charty 77. S cenou byla spojena částka 15 tisíc švédských korun a mě napadlo použít publicitu, kterou vyvolalo udělení této ceny, k informaci o pronásledování v Československu a o něco později i k založení Nadace Charty 77. Potřeba finančních prostředků v Praze a Československu byla značná, protože mnoho lidí bylo zavřeno a mnoho jiných bylo kvůli podpisu Charty 77 vyhozeno z práce nebo jiným způsobem pronásledováno. V prosinci 1978 jsem požádal organizátory ceny, aby finanční prostředky poslali na konto Charta 77, které jsem založil u švédského postžira.

Aktivita měla kromě finančního i morální aspekt, protože solidárně spojovala stejně demokraticky smýšlející lidi v zahraničí a ve vlasti.

Založení Nadace Charty 77 se opravdu ukázalo být dobrým krokem. Díky publicitě, v níž nám pomáhal Husákův režim svým nesmyslným pronásledováním a šikanami, se začaly sbírat peníze. Václav Havel byl jedinečný partner, který dával tipy a ukazoval směr. Později jsme naši činnost zaregistrovali jako nezávislou organizaci, která rozdělovala, podporovala a dávala stipendia nebo vytvořila řadu cen. Jednu z nich, Cenu Toma Stopparda, udělovala utajená skupina českých spisovatelů, v níž byl Václav Havel, Milan Jungmann a myslím, že i Milan Uhde. Vznikla Cena Františka Kriegla za občanskou statečnost, která je udělována dodneška. V lednu 1986 byla založena ve Stockholmu literární Cena Jaroslava Seiferta a po revoluci i ekologická Cena Josefa Vavrouška. Václav Havel byl i jedním z významných finančních přispěvatelů, Nadaci Charta 77 věnoval celou Cenu Erasma Rotterdamského nebo třetinu Ceny Olofa Palmeho i další. Neodvažuji se dnes říct, kolik to tehdy bylo, ale myslím, že od něj přišlo kolem jednoho milionu dolarů.

Nadace Charty 77 neztratila nic ze své důležitosti ani po listopadu 1989 a funguje a pomáhá v české společnosti dodnes.

Nám se povedlo přenést činnost Nadace Charty 77 ze Švédska do Československa. Známá se stala hlavně sbírka na Konto Míša. Ta se Václavu Havlovi velice líbila. Nadace nasbírala sto milionů korun na zakoupení Leksellova gama nože, který se používá při operacích mozku, a po půldruhém roce už na něm prováděli v Nemocnici Na Homolce první zákroky. Zakoupení Leksellova gama nože znamenalo nejen záchranu mnoha tisíc lidských životů. Nadchnout několik milionů lidí, aby nasbírali kolem tří milionů dolarů pro zakoupení špičkové technologie, jejíž princip těžko mohou chápat, to se asi dříve nikomu nepodařilo. Dosud se občas setkávám s neznámými lidmi, kteří říkají: Víte, že mně nebo mému dítěti či kamarádovi, ten váš gama nůž zachránil život? Když se pak Václav Havel stal prezidentem, naše kontakty pochopitelně nebyly už tak časté. Kdykoliv ale bylo něco zapotřebí, v něčem pomoci nebo něco podpořit, až do konce svého života Václav Havel občanské iniciativy a naši činnost podporoval.

Morálka by měla jít ruku v ruce i s ekonomikou a politikou. Máte zkušenost života jak tady, tak ve Švédsku. Jak vidíte současnou situaci u nás?

Současná situace v České republice mě značně znepokojuje, protože jsem zvyklý na větší solidaritu mezi lidmi a větší odpovědnost a solidnost sdělovacích prostředků. Byl jsem vychovaný v sociálně cítící rodině. Můj táta byl lékař, který léčil tuberkulózu, což byla v 30. letech nemoc chudých. Táta proto jeden den v týdnu pracoval zdarma na klinice, protože pacienti z těch nejchudších si nemohli doktora platit. A často ve své ordinaci léčil zdarma, když viděl, že lidé prostě peníze na doktora nemají. Mě v této zemi znepokojuje, že jsme tohle sociální cítění nějak odbourali a nemáme zde sociální solidaritu. Ze Švédska jsem si zvykl, že fungující moderní společnost může mít sociální solidaritu. Daně by měly být výrazně progresivní. Žiji přes třicet let ve Skandinávii, kde většinou byly vlády sociálně demokratické. Ale i když se k moci dostala pravicová konzervativní vláda, nedovolila si sáhnout ve větší míře na solidaritu ve společnosti. Viděl jsem to ale i jinde, například v Holandsku nebo v Anglii, kde se diskutovalo o snížení daně pro nejbohatší a nejvíce vydělávající část populace. Pokud si tohle neuvědomí i politické strany u nás, tak se bez toho nepohneme. Znepokojuje mě, když vidím, že u nás je rovná daň pro člověka, který vydělává miliardy, a těch jsou zde dneska desítky. Znepokojuje mě, že se tady břímě nefungujícího státu, který nedokáže vyřešit tyto věci, dává ve stále větší míře na chudší a zranitelnější část společnosti. Myslím si, že za tím stojí privatizace a rozkrádání našeho „rodinného stříbra". Vždyť jsme po listopadu 1989 přišli s velmi dobrou startovní pozicí, měli jsme významné podniky, jako Škodovku, Tatru Kopřivnice nebo pivovary a desítky miliard dolarů v zahraničních pohledávkách. Od té doby ale byla řada z těchto věcí podivným způsobem privatizována a nyní máme státní dluh, který mnohonásobně převyšuje aktiva, které jsme tenkrát na začátku měli.

Kromě spokojených občanů je základem prosperity státu také energetická soběstačnost a nebýt závislý na dodávkách z nevyzpytatelného východu. Jste jako fyzik odborníkem na jadernou energetiku. Co říkáte naší zdlouhavě budované energetické koncepci státu?

Energetická koncepce se musí promýšlet a usnášet se o ní na desítky let dopředu. A u nás to vypadá tak, že každá nová vláda si bude vytvářet energetickou koncepci novou. Tak se můžeme dostat jedině do velkého průšvihu a do velkého srabu. Výstavba jaderných reaktorů se všemi nutnými povoleními trvá patnáct až pětadvacet let, možná se to dá stihnout o něco dřív. Je potřeba vidět, jak se bude vyvíjet spotřeba a zásobování, musíme si zajistit určitou energetickou nezávislost a jsou i další důležité věci. O tom nemůže rozhodnout jedna vláda. Energetická koncepce by měla být jasná na třicet až čtyřicet let čili na osm až deset parlamentů dopředu.

Proč si myslíte, že to naši politici neumí? Nerozumí tomu, nechtějí naslouchat odborníkům, nebo čekají na provize pro sebe či své strany z uzavřených kontraktů?

Nevím, ale spíš si myslím, že my neumíme volit politiky, kteří by byli schopni něčeho takového dosáhnout. Jsem přesvědčen, že finanční věci musí být naprosto transparentní. Ve Švédsku jsem byl už asi dva roky a byl jsem překvapený a šokován, když jsem najednou viděl velmi tlustý večerník, kde byla daňová přiznání všech známých lidí, ať už se jednalo o vládní nebo komunální politiky, sportovce, průmyslníky či o umělce. Dočetli jste se, kolik kdo vydělal a zaplatil na daních, jaký je majetek jeho nebo majetek jeho manželky. A teď si představte, že my jsme tady nebyli za celých dvacet let schopni zrušit anonymní akcie na doručitele. Vždyť to byla přímo pobídka k tomu, aby se kradlo. Protože jestliže jsem si na akcie poctivě vydělal, tak jsem si je koupil řádně, je to můj majetek a musí být také deklarovány. Byli jsme jednou z mála zemí, kde tato zrůdnost existovala, a divil jsem se, proč naše předchozí parlamenty nebyly proti. Pravděpodobně proto, že každý z poslanců nějaký takový balíček akcií měl, jinak si to nedovedu vysvětlit. Zrušit akcie na doručitele byl naprosto elementární požadavek transparentnosti, demokratičnosti a spravedlnosti, bez něhož jsme se nemohli pohnout dál. Tohle mělo být jedním z kroků, který by společnosti pomohl dostat se dál. Je potřeba některé věci začít dělat a hned se uvidí, kdo si kolik nakradl, když to řeknu takhle nehezky. Bohužel tuhle zemi zřejmě hodně rozkradli. Nám už tady opravdu mnoho nezbylo, ale aspoň doufám, že nová generace se snad těmito otázkami začne vážněji zabývat a další beztrestné rozkrádání znemožní či alespoň hodně ztíží.

Kdo je RNDr. František Janouch, CSc.

• Narodil se 22. 9. 1931 v Lysé nad Labem.

• Absolvoval Fyzikální fakultu Leningradské univerzity, dizertaci obhájil na Moskevské univerzitě.

• Po návratu do Československa vedl oddělení jaderné fyziky v Ústavu jaderné fyziky v Řeži a byl docentem na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

• V roce 1970 byl z politických důvodů vyhozen ze zaměstnání, sledován, vyslýchán a obviněn Státní bezpečností. Po mezinárodních protestech mu bylo v roce 1974 umožněno odjet do Stockholmu, kde mu Královská akademie věd nabídla hostující profesuru. Rok nato byl zbaven československého občanství.

• V roce 1978 založil ve Stockholmu Nadaci Charty 77, kterou vede dodnes.

• V roce 1992 byl československým velvyslancem na Helsinské následné konferenci.

• V letech 1996 – 2000 působil v Kyjevě jako zástupce Evropské unie v Ukrajinském vědecko – technologickém centru.

• Vydal řadu knih.

• Je ženatý, dcera Kateřina je spisovatelka, žije střídavě v ČR a ve Švédsku.