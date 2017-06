František Lukl: Kontrol už je moc, obce pláčou

/ROZHOVOR/ Poslanci na své právě zahájené a poslední předprázdninové schůzi budou znovu jednat o novele zákona o registru smluv. Změna se nelíbí samosprávám. Přijetí návrhu by obchodní společnosti měst a obcí přinutilo zveřejňovat informace, které by je poškodily a pomohly by jejich konkurenci, říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl.

Jak by podle vašeho názoru měli poslanci rozhodnout?

Pro nás byla nejvhodnější ta úprava, kterou schválila Poslanecká sněmovna, žel bohu ji změnil Senát. V poslaneckém návrhu bylo vynětí obcí a měst včetně jejich obchodních společností z povinnosti zveřejňovat smlouvy běžného obchodního styku. Změna se nám nelíbí ne proto, abychom něco skrývali před ostatními. Domníváme se, že obce a města, které mají určitou ekonomickou či podnikatelskou činnost, a především jejich obchodní společnosti, se dostávají do nerovného postavení v rámci obchodní soutěže, když musí zveřejňovat skutečnosti, které jsou pro konkurenci velmi podstatné a důležité.

Co vám na povinnosti zveřejňovat smlouvy konkrétně vadí?

Ďábel je skrytý v detailu. Je to právě v definici, co je běžný obchodní styk, neboť až judikatura a praxe odkryjí, co bylo nebo je tímto právním termínem míněno. Takže starostové se mohou dostávat do nezáviděníhodné situace – budou mít obavy, jestli daná záležitost nespadá pod nějakou výjimku, a tedy jestli to nezakládá do budoucna možnost absolutní neplatnosti smlouvy. Nicméně vítáme minimálně to, že poslanci chtějí udělat něco právě s nerovným postavením subjektů v rámci obchodní soutěže.

Další novinkou, které se bráníte, je snaha o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) na obce. Proč?

Obce se v žádném případě neobávají kontrol, nicméně ta škála orgánů a institucí, které na obce dneska dopadají z hlediska kontrolní činnosti, je neskutečná. Je realitou, že na jeden projekt, jednu aktivitu přijde kontrola od poskytovatele dotace, z finančního úřadu, z auditního orgánu, z Evropské komise a teď by ji měl šetřit ještě NKÚ. Nechápeme věcný důvod rozšíření těchto kompetencí.

Jednali jste o svých námitkách s vládou?

Bohužel toto rozšíření pustila do poslanecké sněmovny bez toho, že by prošlo řádným legislativním procesem. Máme analýzu od významného ústavního právníka Stanislava Kadečky, která konstatuje, že daný návrh může být v rozporu s ústavním pořádkem ČR, a to z několika důvodů. Zužuje kompetence NKÚ vzhledem ke kontrolám pouze na obce a subjekty určité velikosti, je tam skrytá možnost kontroly účelnosti a hospodárnosti. Tedy nejen zákonnosti, jestli dané úkony a rozhodnutí byly procesně v pořádku, ale jestli například poskytnutí pozemku pro stavbu školky za danou cenu je účelné a hospodárné. To je podle nás v rozporu s Evropskou chartou místní samosprávy.

Spolupráce s vládou vázne?

Naopak, spolupráce s vládou Bohuslava Sobotky je konstruktivní a věcná. Podařila se řada dobrých věcí, třeba postupné narovnávání příspěvků na výkon přenesené působnosti, otázka platby za opatrovnictví, dobrovolný systém v rámci sociálního bydlení a v neposlední řadě teď i podpora navýšení rozpočtového určení daní pro obce. Toto jednání ale považuji za kaňku v partnerské spolupráci a opravdu nás to mrzí.

Pomáhá obcím nynější úprava rozpočtového určení daní?

Navýšení na občana v řádu 800 korun plus další finanční prostředky, které jdou za žáky, kteří v dané obci navštěvují základní školu – to je pro města a obce zásadní pomoc. Pro jejich rozvoj to přinese finanční prostředky, které nebudou zanedbatelné.

Co by zlepšilo systém financování obcí?

Byli bychom samozřejmě velmi rádi, kdyby příspěvek na výkon přenesené působnosti rostl více než v řádu jednotek procent. Přenesená působnost a aktivity s ní související, to znamená činnosti, které na nás stát převádí, abychom za něj tyto kompetence vykonávali, stojí hodně peněz. Příspěvek jejich náklady mnohdy nesanuje ani ze 70 procent.

Starostové se často bojí trestní odpovědnosti spojené s funkcí. Situace se pro ně ale zlepšuje.

Děkuji poslancům za změnu, která bude vložena do zákona o obcích, neboť kriminalizace zastupitelů byla negativním „fenoménem" poslední doby. Když si uvědomíme, že 90 procent případů bylo nakonec odloženo, trestní stíhání bylo zastaveno nebo ti zastupitelé byli osvobozeni, tak to považuji za alarmující.

Při nespravedlivém obvinění se jim život převrátí naruby…

Zastupitel je občan dané obce. Pokud jsou zahájeny úkony trestního řízení proti němu, tak je samozřejmě do značné míry pošpiněn. To z něho nikdo nesejme ani poté, co policie daný případ odloží nebo soud konstatuje, že k dané záležitosti k ničemu nedošlo. Proto nabádáme orgány činné v trestním řízení, aby opravdu „dvakrát měřily a jednou řezaly", než takové úkony zahájí. Tito lidé v dané obci bydlí a jakákoli takováhle záležitost je poškodí na mnoho let do budoucna.