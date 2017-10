Fuksa u soudu vypověděl, že post mu nabídl Kalousek až po jeho rezignaci

Bývalý ministr zemědělství a exposlanec Ivan Fuksa (ODS) dnes u soudu v pozici svědka odmítl tvrzení, že mu někdejší premiér Petr Nečas (ODS) nabídl místo v Českém Aeroholdingu výměnou za složení poslaneckého mandátu. S nabídkou podle Fuksy přišel tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), a to až poté, co Fuksa rezignoval.

Ivan Fuksa.Foto: ČTK/Michal Kamaryt

Obžaloba tvrdí, že Nečas podplatil tři poslance příslibem "trafik", aby ve Sněmovně dokázal prosadit vládní daňový balíček. Vyjádření Kalouska ČTK zjišťuje.

V kauze, která v roce 2013 přispěla k pádu Nečasova kabinetu, čelí obvinění také Nečasova současná žena Jana (dříve Nagyová) a bývalý Fuksův náměstek Roman Boček. Oba podle obžaloby Nečase v roce 2012 navedli k podplacení "rebelů" Fuksy, Petra Tluchoře a Marka Šnajdra. Vláda s prosazením balíčku spojila hlasování o důvěře.

Fuksa dnes u Obvodního soudu pro Prahu 1 popřel, že by ho k rezignaci na funkci poslance vedlo cokoliv jiného než jeho zásadní nesouhlas se zvýšením DPH. "Kdybych balíček podpořil, ztratím veškerou důvěru, kterou jsem za ta léta u voličů budoval. Nepodpořit balíček a zachovat si čest a důstojnost znamenalo, že bych jako letitý a pravověrný ódéesák shodil tuto vládu," uvedl.

Ocitl se tak prý ve slepé uličce, kdy jediným možným řešením byla právě rezignace. "Připadalo mi to jako nejférovější rozhodnutí jak vůči ODS a premiérovi, tak i vůči mým podporovatelům," vysvětlil.

Po složení mandátu ho prý sám oslovil tehdejší ministr financí Kalousek, v jehož gesci bylo obsazení uvolněné pozice v Českém Aeroholdingu. Na dotaz soudkyně dnes Fuksa upřesnil, že mu ministr neříkal, čí nápad tato nabídka byla, ani se prý nezmínil, že by o ní jednal s Nečasem.

„Nikdo jiný mi nabídku nedal, ani jsem žádnou nepožadoval, byl jsem spíše na kolegy naštván. Všichni nás podporovali na chodbách a v kuloárech a na klubu se pak koukali do stolu. Byl jsem na ně rozzlobený, že byli zbabělí. Neměl jsem tendenci se s nimi bavit," popsal tehdejší atmosféru v ODS.

Státní zástupce Rostislav Bajger se ptal na význam textových zpráv, které si Fuksa v době po rezignaci vyměnil s Tluchořem. Kolega mu napsal "zavolej Kaldovi", na což mu Fuksa odpověděl "s Kaldou jsem mluvil, je OK". Fuksa to vysvětlil tak, že na ministrovu nabídku nekývl hned a odjel na rodinnou dovolenou, takže Kalousek byl do jisté míry nervózní, protože do funkce potřeboval rychle někoho najít.

Obžalovaná trojice vinu odmítá. Nečas, který dnes k soudu dorazil bez manželky, už dříve uvedl, že nikomu nic nenabízel. Pouze se prý snažil řešit rozkol v ODS. Expremiérovi a Bočkovi hrozí až šest let vězení. Nečasové až osm, protože je obžalována také z krácení daní u luxusních darů, které dostávala v době, kdy zastávala funkci šéfky premiérova kabinetu.