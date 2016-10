Gazdík organizuje alternativu k hradní oslavě 28. října

Praha - Místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Gazdík (STAN) kvůli chování Hradu kolem vyznamenání Jiřího Bradyho zorganizuje alternativní akci na připomenutí státního svátku 28. října. Informoval o tom na facebooku a svou iniciativu potvrdil redakci. Na Staroměstské náměstí místo na Hrad si podle něj přijdou vznik Československa připomenout například ministr kultury Daniel Herman, ministr zemědělství Marian Jurečka (oba KDU-ČSL) či Petr Pithart. Aktuálně již není možné mlčet, řekl Gazdík.

Petr Gazdík.Foto: DENÍK/Matej Slávik

Herman v pátek řekl, že ho prezident Miloš Zeman osobně vyzval, aby zrušil svou plánovanou schůzku s tibetským duchovním dalajlamou. V opačném případě mu pohrozil, že neudělí jeho strýci Bradymu státní vyznamenání. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček dnes tuto informaci pro Radiožurnál popřel. Brady, který prošel Terezínem i Osvětimí a přednáší o hrůzách holokaustu, uvedl, že Hrad ho o jeho vyznamenání informoval. V seznamu lidí, které má prezident vyznamenat 28. října, ale Brady podle Hermana i podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) nyní není.

Gazdík řekl, že v situaci, kdy se státní vyznamenání udělují podle politických názorů příbuzných, už není možné mlčet. "To se dostáváme někde do polototalitního nebo totalitního režimu, to jsme zažili za komunismu nebo fašismu," řekl. Mou povinností jako ústavního činitele je uctít státní svátek, rád bych to ale udělal důstojným způsobem, proto ho chceme oslavit někde jinde a nějak jinak, dodal.

Zábor náměstí

Uskutečnění akce se nyní narychlo připravuje na koleni, ale o to s větším srdcem, řekl Gazdík. Dnes ráno už požádal magistrát o zábor náměstí. "Těší mě, že tam vystoupí Daniel Herman, Petr Pithart, Michal Horáček a další," dodal. Na akci se podle něj budou podílet i neziskové organizace, které ale nechtěl jmenovat.

Gazdík věří, že na akci přijdou zákonodárci z různých poslaneckých klubů. Svou účast potvrdil Herman. "Na Hrad letos rozhodně nepůjdu. O důstojné připomínce 28. října jsem mluvil s p. Gazdíkem. Jsem připraven podpořit tuto akci lidí dobré vůle," napsal ministr v textové zprávě.

Svou neúčast na Hradě potvrdil na twitteru i Jurečka. "Svojí účastí nechci přispívat k dojmu, že je vše v pořádku, když pravda a láska jsou na Hradě na úbytě," napsal. Pokud se mám rozhodovat mezi tím, zda věřit mluvčímu prezidenta Jiřímu Ovčáčkovi, nebo Bradymu, který prošel Terezínem a Osvětimí, mám v tom naprosto jasno, dodal.