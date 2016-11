Gorila Moja dospěla, ale stále je pro každou legraci

Praha - Gorila Moja ve Španělsku, kam byla převezena z pražské zoologické zahrady před pěti lety, dospěla, ale povaha jí zůstala. Stále je pro každou legraci, řekl její bývalý chovatel Marek Ždánský. Ačkoliv je nyní spolumajitelem potravinářské firmy, každý rok Moju v parku Cabárceno navštěvuje, naposledy tam byl v říjnu. Moja je první gorila narozená v ČR.

Moja s mládětem.Foto: Luisma Fernandez Ventura

Téměř dvanáctiletá Moja ho poznává, i když Ždánský přichází ke sklu mezi běžnými návštěvníky. "Byl jsem tam také tři měsíce poté, co porodila. Přinesla mi ji ke sklu ukázat. Našla si mě mezi návštěvníky, sedla si ke mně. Bylo to dojemné," popsal Ždánský okamžik z návštěvy krátce poté, co se Moja stala matkou samičky Duni.

Vždy si přál, aby pod jeho dohledem samice odchovala mládě a aby to mládě po dosažení dospělosti v novém domově mělo svého potomka. U Moji se mu to splnilo. "Takhle by měl vypadat splněný sen každého chovatele," poznamenal.

Povahově je Moja podle chovatele stejná, jako když Prahu opouštěla. "Je pro každou srandu, dělá blbosti, provokuje," řekl Ždánský. I v novém domově využívá Moja zkušenosti z pražské skupiny. Snaží se být dominantní samicí podobně jako v Praze její matka Kijivu.

Díky vhodnému podnebí může ve Španělsku trávit hodně času venku. Získala k sobě samce z volné přírody, který je geneticky cenný. "Bude snadnější její mládě umístit, protože nebude geneticky příbuzné s gorilami v Evropě," řekl Ždánský. Nyní je Moji podávána antikoncepce, protože gorilích mláďat v Evropě je hodně.

Zoo Praha chová gorily od roku 1963. Nyní má skupina obývající Pavilon goril osm členů. Hlavou je samec Richard. Žijí s ním dospělé samice Kamba, Shinda, Bikira a Kijivu a tři mláďata. Samečci Kiburi a Nuru se narodili přibližně před šesti a čtyřmi lety samici Kijivu. Letos v dubnu nečekaně Shinda porodila samečka Ajabua.

Pražská zoologická zahrada by ráda začala s výstavbou nového pavilonu pro gorily, protože současný je v části zoo ohrožené povodněmi. Prostory v plánovaném pavilonu jsou dvou- až třínásobné ve srovnání se současným pavilonem. Vedle chovné skupiny se tak počítá s tím, že by tam byla umístěna také skupina samců nevhodných pro chov. Proti výstavbě pavilonu se ale odvolala Městská část Praha-Troja.

Zoo Praha má také projekty na záchranu goril nížinných ve volné přírodě, kde je ohrožuje zmenšování vhodného životního prostoru nebo pytláctví. Dlouhodobě podporuje jednotky strážců přírody neboli "ecoguards", kteří chrání gorily před pytláky a dělají osvětovou činnost. Na vzdělávání dětí v Kamerunu je zaměřen projekt Toulavý autobus, který funguje od roku 2013.