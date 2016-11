Grandi Stazioni zažalovala správu železnic kvůli hlavnímu nádraží

Praha - Italská společnost Grandi Stazioni zažalovala Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) o náhradu škody kvůli ukončenému nájmu pražského hlavního nádraží. Informaci České televize potvrdila mluvčí správy železnic Kateřina Šubová. Podle ní Grandi Stazioni podala žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Částku, kterou po státní SŽDC italská firma požaduje, nebude SŽDC sdělovat, pohybuje se ale ve řádu stovek milionů korun. Grandi Stazioni uvedla, že se ke kauze nebude vyjadřovat.

Hlavní nádraží. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Správa železnic převzala pražské hlavní nádraží k letošnímu 17. říjnu. Podle státního správce železnic smlouva s Grandi Stazioni k tomuto dni zanikla proto, že společnost nesplnila podmínky smlouvy, kterými bylo dokončení oprav historické Fantovy budovy. Grandi Stazioni za 13 let od podpisu smluv opravila jen část této budovy a odbavovací halu nádraží. Boční trakty a fasáda Fantovy budovy se rekonstrukce dosud nedočkaly.

Firma chce miliardovou kompenzaci

Grandi Stazioni měla mít hlavní nádraží pronajaté na dalších 30 let, pokud by do letošního 16. října zvládla zrekonstruovat celý objekt. Firma již dříve uvedla, že pokud SŽDC společnost z objektu vypoví, bude požadovat 1,2 miliardy korun jako kompenzaci za rekonstrukci odbavovací haly a rovněž jako náhradu za ušlý zisk z dalších let provozu nádraží.

Grandi Stazioni do letošního června většinově vlastnily italské dráhy. Nově firmu vlastní francouzský investiční fond Antin a italská investorská skupina Borletti Group. Předloni česká pobočka Grandi Stazioni hospodařila se ziskem 54 milionů korun při výnosech přesahujících 144 milionů korun.

