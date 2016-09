Greenpeace odmítají prodloužení životnosti elektrárny Chvaletice

Pardubice – Ekologická organizace Greenpeace dnes v Pardubicích zahájila informační kampaň namířenou proti prodlužování životnosti hnědouhelné elektrárny ve Chvaleticích. Dva ze čtyř kotlů elektrárny podstupují modernizaci, po níž by mohly být v provozu do roku 2030. Greenpeace chce apelovat na veřejnost a politiky, aby rekonstrukci odmítli, kdyby se neuskutečnila, musela by elektrárna provoz v roce 2020 zastavit.

Elektrárna ChvaleticeFoto: DENÍK/Pavla Mrázková

Již vydané stavební povolení na modernizaci před časem napadl správní žalobou právnický spolek Frank Bold Society. Nesouhlasí se závěrem ministerstva průmyslu a obchodu, že záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Kdyby mu dal soud za pravdu, muselo by se stavební povolení znovu projednat včetně studie EIA. Greenpeace věří, že by se podařilo vydání povolení zastavit. Modernizace však již pokročila, hotová má být do konce roku a do té doby nemusí soud rozhodnout.

„Základní průšvih, že to prodlouží životnost elektrárny o deset let, se neřešil. Kdyby se dělala EIA, mohla se vyjádřit veřejnost a integrované povolení by se řešilo v režimu podstatné změny. Garantuji vám, že by to majitelé elektrárny takhle snadným způsobem obejít nemohli," řekl novinářům vedoucí energetické kampaně Greenpeace Jan Rovenský. Podle jím citované studie Neviditelní zabijáci zemře kvůli emisím z elektrárny předčasně 80 lidí ročně. Elektrárna je jedním z největších znečišťovatelů ovzduší v regionu. Rovenský také upozornil na to, že elektrárna bude chtít časem možná modernizovat i zbývající dva bloky a tím prodloužit jejich životnost.

Greenpeace chtějí v kampani pokračovat každý den až do krajských voleb. Kromě informací a letáků budou moci lidé také podepisovat protestní petici a změřit si vitální kapacitu plic.

Elektrárna letos začala modernizovat dva bloky ze čtyř. Projekt za 2,5 miliardy korun má především snížit emise, omezit únik prachových částic a prodloužit životnost bloků 3 a 4 do roku 2030.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 MW. Vlastní ji společnost Severní energetická. Elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy ko­run.