Gripeny budou mít terminály pro utajenou datovou komunikaci

Praha - Ministerstvo obrany koupí do stíhacích letounů Gripen terminály, které zajistí utajenou datovou komunikaci. Za 15 přístrojů zaplatí bez DPH 150 milionů korun. Informace o zakázce dnes vládě předložil ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Smlouva o dodávce terminálů MIDS bude uzavřena přímo s vládou USA.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Jelínek Jan

České letectvo má ze Švédska pronajatých 14 gripenů. Přístroje budou zabudovány do každého z nich, jeden zůstane jako náhradní. "Integrací těchto terminálů do avionického systému letounu bude dosaženo požadovaného nárůstu operačních schopností v oblasti utajované datové komunikace," sdělil mluvčí ministerstva obrany Petr Medek. Nákup terminálů je podle armády potřebný pro plnohodnotné nasazení strojů do společných aliančních operací.

Čtěte také: České gripeny za 11 let služby nalétaly přes 21.000 hodin



I když si stíhací letouny armáda pronajímá, kupované zařízení bude vlastnit česká armáda. Až letouny JAS-39 Gripen vrátí, terminály vojákům zůstanou a budou je moci použít v jiných strojích.

Součástí zakázky je podle Medka prvotní nastavení integrované logistické podpory při provozu systému, a to včetně výcviku až do roku 2020. "Logistická podpora systému zahrnuje dodávku diagnostického vybavení, speciálního nářadí a spotřebního materiálu pro používání," poznamenal.

Protože zařízení je speciální technologií, musí být pořízeno podle Medka výhradně v takzvaném režimu FMS (Foreign Military Sales - Zahraniční vojenský prodej) na základě kontraktu uzavřeného s vládou Spojených států amerických.

Čtěte také: Češi a Slováci mají spolupracovat při ochraně vzdušného prostoru