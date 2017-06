Guru Jára se na Filipínách ve vězení oženil

Jaroslav Dobeš alias guru Jára, který je v České republice stíhán za znásilnění nejméně 8 žen z jeho sekty, se ve filipínském vězení oženil. Jeho vyvolenou se stala třiatřicetiletá Japonka Yoko. Své ano si pár řekl letos v únoru, tato zpráva se však do České republiky dostala až před několika dny.

Podle informací z okruhu blízkých guru Járy se svatba konala před kanceláří velitele detenčního zařízení v Manile, kdy velitel i jeho zástupce k tomuto aktu museli dát nejdříve povolení.

Obřadu se zúčastnilo 25 osob z různých koutů světa a Járu a Yoko oddával filipínský kněz.

„Vnímáme to jako mystickou tantrickou svatbu osvíceného mistra skrze jednu goddges se všemi lidmi na planetě Zemi,“ uvedla pro Deník jedna ze žaček guru Járy Dagmar Světlovská. Podle ní by tato spirituální svatba měla vést k duchovnímu probuzení. Přesto ale nechybělo světské svatební pohoštění. Podle Dagmar Světlovské, která je v kontaktu se zadrženou dvojicí, hosté měli hosté pizzu a koblihy či rýžové nudle.

Guru Jára a Yoko se údajně poznali před sedmi lety, kdy byla mladá Japonka jeho žačkou. „Když se dozvěděla o umístění guru Járy do detenčního zařízení v Manile, pronajala si zde byt. Denně za ním chodí a nosí mu jídlo a stará se o něj,“ přiblížila Dagmar Světlovská. Podle ní je Yoko něžná, příjemná, éterická žena, kterou s jejím vyvoleným mimo jiné pojí i světská láska. A ta, jak se zdá, hory přenáší. Yoko je podle všeho připravena i na případné další stíhání a věznění svého manžela, které pro ni bude podle jejích slov životním dobrodružstvím.

„Mohu opravdu jen říci, ze láska zvítězí nade vším. Všechny zážitky, které jsem se svým manželem prožila a prožívám, jsou nesmírně unikátní a intenzivní. A tak naše svatba ve vazbě byla taky taková unikátní událost. Těším se velmi na další dobrodružství, které mi manžel do života přinese," komentovala šťastná nevěsta. A jak prožíval svůj velký den ženich guru Jára? „Bylo to krásné. Technicky na místě svatby bylo zajímavé hlavně to, že se nám na svatbě sešli hosté z několika kontinentů a mnoha zemí, Brazílií počínaje a Koreou konče. A také to, že fotografa dělal jeden místní fajnový bachař, který jediný měl povolení na foťák," uvedl.

Mezitím jeho stoupenci v České republice vyvíjí úsilí za osvobození svého mistra. Celou kauzu guru Járy a Barbory Pláškové mají v současné době na stole úředníci z OSN, ti mají posoudit, zda Filipíny pošlapávají lidská práva zadržených Čechů. A čeho zastánci zadržené české dvojice chtějí dosáhnout? „Chceme, aby byli mistr a Barbora Plášková propuštěni z detenčního zařízení. Chceme, aby mohli žít v Ašrámu, klidně pod dohledem,“ vysvětlila Dagmar Světlovská s tím, že pár se za žádnou cenu zpět do Česka vrátit nechce. „Z ČR odešli, protože tady nechtějí žít,“ zmínila zastánkyně dvojice Světlovská.

Případ znásilnění studentek Dobešovy ezoterické školy Poetrie se začal projednávat u krajského soudu ve Zlíně v roce 2014. Jaroslav Dobeš si za znásilnění vyslechl desetiletý nepodmíněný trest, jeho nejbližší pomocnice a žačka, která je současně s Dobešem v detenční vazbě v Manile, Barbora Plášková 9,5 let vězení. Tresty v roce 2015 Vrchní soud v Olomouci zrušil a kauzu vrátil k novému projednání ke zlínskému krajskému soudu. Naplánované jednání letos v březnu ale bylo odvoláno. Dosud se tak v současném stavu kauzy Dobeše a Pláškové nic nezměnilo.