Gymnazisté odmaturují z matematiky za čtyři roky

Praha - Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) si odškrtne další bod ze svého programu, kterým je povinná státní maturita z matematiky. Pravda, nebude se týkat všech středoškoláků a těch z gymnázií a lyceí až ve školním roce 2020/21.

Vláda dnes posoudí dvě varianty spuštění zkoušky z tohoto předmětu na odborných školách, a to buď v roce 2022, nebo o rok později. Podle šéfky resortu je to promyšlený tah: „V žádném případě se nejedná o odklad povinné maturity z matematiky, ale o dokončení podmínek jejího startu." Ta se ani v nejvzdálenějším horizontu nebude týkat uměleckých škol a oborů zdravotnictví a sociálních služeb.

Jiný přístup

Plošné prověřování matematických znalostí v několika desítkách studijních směrů se posouvá proto, že mu má předcházet změna financování regionálního školství, jejímž cílem je ukončení bitvy o každého nového žáka bez ohledu na jeho předpoklady završit studium maturitní zkouškou.

Ministerstvo se i proto rozhodlo rozfázovat matematickou maturitu na dvě etapy, přičemž ta druhá se bude týkat odborných škol i učilišť.

„Důvodem sloučení byla obava, že by se stávající hon škol za žáky změnil v reklamu na studium bez ukončení maturitou z matematiky. Zcela by se tak popřela snaha dát matematice větší význam v souladu s požadavky pracovního trhu i navazujícího vysokoškolského vzdělávání," říká ministryně Valachová.

Od jiného způsobu rozdělování peněz z centra do škol si slibuje výrazně vyšší kvalitu výuky matematiky, a to i díky vzdělávání formou dělených tříd a úpravě rámcových vzdělávacích programů.

Co mají umět?

Zatímco předseda Unie školských asociací ČR – CZESHA a zároveň ředitel chemické průmyslovky Jiří Zajíček posun termínu vítá, jiní odborníci na vzdělávání s potleskem váhají.

Například rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula je přesvědčen, že matematika patří k všeobecnému vzdělání a už nyní měla být povinnou součástí zkoušky dospělosti. Pochopitelně i on si uvědomuje, že klíčem k tomu je otázka, co všechno musejí absolventi střední školy zvládnout.

Odborník na neuropedagogiku Milan Adámek například nedávno v LN uvedl: „Pokud chce mít učeň soustružník maturitu z matematiky, musí umět vypočítat kvadratickou rovnici. Tu ale u soustruhu v životě potřebovat nebude. Neřešil jsem ji ani já jako inženýr. CERMAT, který je podobně komerčním projektem jako Opencard, nastavuje standardní požadavky na znalosti matematiky takzvané středoškolské úrovně. Student ale nechápe, proč to má umět. Nevidí spojitost mezi tím, když točí klikami na soustruhu, a co po něm chce CERMAT. To vytváří frustraci a odpor studentů."

Řada škol se tak už několik let snaží matematiku přibližovat dětem jako něco, co je zcela běžnou a potřebnou součástí jejich života. Jde o metodu profesora Milana Hejného, jejíž podstatou je proměna učitele z předkladatele definic, pouček a vzorců na moderátora tvůrčí žákovské práce.

V minulých letech proběhly desítky seminářů, kde se kantoři s Hejného metodou seznamují. „Pochopila jsem, že při výuce matematiky musím změnit nejenom učebnice, ale i způsob výuky a přístup k dětem. Velmi se mi líbí postup, při němž nevysvětluje vše sám učitel, nýbrž žák musí přemýšlet nad tím, jak má vyřešit zadaný úkol," popisuje svou zkušenost Hana Ptáčková ze ZŠ Nový Malín u Šumperku.

