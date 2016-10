Halík vyzval, aby hosté nechodili na státní vyznamenávání

Praha - Katolický kněz Tomáš Halík kvůli neudělení státního vyznamenání Jiřímu Bradymu vyzval, aby se pozvaní hosté nezúčastnili slavnostního večera na Pražském hradě. Vyznamenaní mají také podle něj zvážit, zda mohou letos ocenění "beze studu" přijmout. Halík to sdělil v zaslaném prohlášení. Reagoval tak na obvinění, které proti prezidentu Miloši Zemanu vznesl ministr kultury Daniel Herman. Prezident mu podle něj sdělil, že pokud nezruší schůzku s dalajlamou, jeho strýc Brady vyznamenání nedostane.

Tomáš Halík.Foto: Deník/Martin Divíšek

"Chtěl bych poté, co se ukázalo, jak hanebným způsobem Miloš Zeman vydíral ministra Hermana v souvislosti s návštěvou Jeho Svatosti dalajlamy, a z nízké msty vyškrtl ze seznamu vyznamenaných jeho strýce, vyzvat všechny slušné lidi mezi pozvanými na hradní recepci 28. října - a zejména představitele církví, kulturního a akademického světa - aby se na protest a ze solidarity s panem Jiřím Brady udělování státních vyznamenání letos nezúčastnili," uvedl Halík. Držitel prestižní Templetonovy ceny dodal, že letošní vyznamenaní by se měli dotázat svého svědomí, zda mohou sami za takových okolností beze studu vyznamenání přijmout.

Čtěte také: Olomoucký rektor navrhl Bradymu udělit vyznamenání univerzity



Zeman prý Hermana ke zrušení schůzky s dalajlamou vyzval na slovenském velvyslanectví při společenském setkání a před svědky. Podle ministra prezidentovi velmi záleželo na tom, aby se s dalajlamou nesetkal. Halík v prohlášení uvedl, že mu Herman po rozhovoru se Zemanem popsal prezidentův nátlak a výhružky přesně tak, jak o tom nyní hovoří v médiích. Kněz vyzval svědky rozhovoru, aby projevili stejnou odvahu a promluvili.

Prohlášení ústavních činitelů

Zároveň zkritizoval prohlášení, které sepsali čtyři nejvyšší ústavní činitelé. Mluví v něm o respektu k územní celistvosti Čínské lidové republiky, jejíž je Tibet součástí. Halík dopis označil za "jeden z nejhanebnějších dokumentů v naší moderní historii". Dodal, že k chování Zemana již není možné mlčet, protože "mlčení by znamenalo spoluvinu na soustavném obracení kormidla naší země pryč od od Evropy a západního světa".

Kauzu Brady bez komentářů zaznamenala i řada zahraničních médií - například agentura Reuters, izraelský list The Jerusalem Post, americký deník The New York Times, dánský server Denmark News.Net či asijská informační síť Channel NewsAsie. Mimo jiné pod titulkem "Zeman kvůli dalajlamovi vyřadil z vyznamenávaných muže, který přežil holokaust" popisují celý příběh, citují Hermana a Bradyho a informují o tom, že Zemanův mluvčí odmítl komentovat Bradyho jméno v souvislosti se seznamem osob, které má prezident 28. října vyznamenat.

Neudělení vyznamenání vyvolalo kritiku i z řad domácích politiků. Například poslankyně a bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová (ODS) uvedla, že pokud se slova Hermana prokážou, měla by na to demokratická společnost reagovat. Zároveň vyzvala poslance, aby Bradyho ocenili na slavnostním zasedání Sněmovny.

Že Brady oceněn nebude, potvrdil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). V prohlášení zaslaném redakci uvedl, že mezi návrhy, které mu Zeman zaslal ke spolupodepsání, jeho jméno nebylo. "Vzhledem k ústavní tradici nezbývá, než rozhodnutí prezidenta respektovat, je to pouze on, kdo návrhy na vyznamenané ke kontrasignaci předsedovi vlády předkládá," uvedl Sobotka s tím, že životní osud Bradyho je opravdu mimořádný. Více se dočtete ZDE!

Související článek: Ke zrušení schůzky s dalajlamou vyzval Hermana osobně Zeman