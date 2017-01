Mohou za pád střechy lepené vazníky? Trosky haly prohledal soudní znalec

Česká Třebová – Osmapadesát milionů korun v troskách, tak nyní vypadá nová sportovní hala, jejíž střecha se v sobotu večer zřítila. Na místo obehnané policejními páskami zamířil soudní znalec, jeho posudek určí další postup policie. Příčinou problému by mohly být lepené dřevěné vazníky. Spekulací je mnoho, nicméně jedno je jasné: hejtman Martin Netolický chce označit viníky! Kraj si proto nechá zpracovat vlastní znalecký posudek.

K pádu střechy došlo v sobotu krátce před devátou večer. Poslední zápas florbalového turnaje dorostenců se tak nakonec změnil v boj o život. Naštěstí všichni stihli utéct, než se nosná konstrukce střechy zapíchla do palubovky.

Společnost Profistav Litomyšl, která halu stavěla, oznámila, že ustanovila odborný tým zahrnující stavební specialisty a znalce v daném oboru. Na vyšetření události chce spolupracovat. Firma ze svého webu odstranila časosběrné video ze stavby, podívat se na něj můžete zde.

Jednou z hypotéz je, že problém by mohl být v lepených vaznících. Deník získal vyjádření Jiřího Hudečka z Ústí nad Orlicí, který zajišťoval stavební dozor. O konkrétních příčinách je ale podle něj zatím těžké hovořit – do budovy se kvůli vyšetřování až do pondělka nedostal. Stavbu podle něj provázely jen běžné komplikace.

„Na každé stavbě se vyskytují problémy, ale problémy, které by směřovaly k takové tragédii, tam nebyly," říká rozhodně technik. Na základě svých zkušeností se domnívá, že problém bude někde u lepených vazníků, možná nějaká vada při výrobě. Ty se na stavbách podobného typu, jako jsou haly nebo bazény, běžně využívají. Tvoří je lepený dřevěný profil, spojovaný z požárních důvodů skrytými ocelovými prvky.

Jak se Deníku podařilo zjistit, vazníky dodala pražská firma Cecolegno. „Ano, dodávali jsme pro stavbu tělocvičny dřevěné vazníky, ale nebudeme k tomu podávat žádné informace," řekla Marcela Spálenská a stejně reagovala i na otázku, zda firmu kontaktovali vyšetřovatelé události.

VADA MATERIÁLU?

V pondělí se na místo vydal i nový soudní znalec. První oslovený znalec podle mluvčí policie Lenky Vilímkové s ohledem na možné vazby s účastníky spolupráci odmítl. Znalecký posudek a další šetření kriminalistů pak určí právní kvalifikaci již zahájeného řízení. Zároveň si ale nezávislý posudek nechá zpracovat i Pardubický kraj. Prověří i výběrové řízení.

Závěry statika budou známy nejdříve za několik dní. Už nyní se ale zdá, že z hlediska projektu bylo vše v pořádku. Problém nejspíš nebyl ani v železobetonových sloupech, které celou halu podpírají. Jako pravděpodobnější se nyní jeví pochybení v použitém materiálu nebo jeho instalaci. To by naznačovalo selhání samotných stavebních firem a dodavatelů.

„Železobetonové sloupy se dělaly ještě mohutnější, než bylo původně projektováno, a to z důvodu hlubší polohy podloží, než se původně zdálo. V těchto nosnících problém tedy podle všeho nebyl. Rovněž statické výpočty byly v pořádku, jinak by projekt přes stavební řízení neprošel. Problém ale mohl nastat v použitém materiálu nebo jeho stavebním uložení," řekl včera po návratu z České Třebové vedoucí krajského odboru majetkového a investic Michal Votřel.

Projekt sice doznal během stavby dvou změn, ty ale byly dílčí a netýkaly se samotné střechy. První dodatek řešil právě zesílení železobetonových nosníků, druhý pak úpravy příjezdové komunikace a také šaten, které však neleží v prostorách tělocvičny. Měnila se i plynová přípojka nebo elektroinstalace.

O IMAGE SE NEBOJÍ

Na novou tělocvičnu se netěšili jen sportovci, ale i studenti z přilehlé střední technické školy. Ti se nyní dívají na zbytek haly obehnaný policejní páskou. Podle ředitele školy Milana Kmenta výuka jako taková omezená není a hala je zajištěna tak, aby se do jejích prostor nikdo nedostal. O to, že by událost uškodila image školy, se ředitel nebojí. „Každý, kdo se rozumně zamyslí a o tuto událost se jakkoliv zajímal, tak je mu jasné, že škola v tom nemá jakékoliv zavinění," je si jistý Milan Kment.

Podle prvních informací byl tím, kdo jako první zavelel k útěku, rozhodčí Jiří Němec. Ten ale své zásluhy rozhodně odmítá. „Velký podíl na udržení klidu, evakuace, minimální paniky a zvládnutí celé situace měli i pořadatelé," konstatuje. Právě jeho pohotovost však hejtman ocenil.