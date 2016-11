Hamáček a Jurečka vyzvali Zemana k omluvě americkému velvyslanci

Praha - Prezident Miloš Zeman by se měl podle předsedy Sněmovny Jana Hamáčka (ČSSD) omluvit americkému velvyslanci Andrew Schapirovi za svůj výrok o diplomatově neúčasti na oslavách státního svátku 28. října na Pražském hradě. Hamáček to uvedl na twitteru. K omluvě hlavu státu vyzval také ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), který kritizoval i prezidentova mluvčího za jeho dnešní výrok o Schapirově odchodu z funkce. "Netřeba se omlouvat neviditelnému," reagoval mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Prezident Miloš ZemanFoto: Deník/Ivánek Lukáš

Zeman Schapira ve středu obvinil, že se "jako téměř jediný z velvyslanců" neúčastnil oslavy státního svátku 28. října. Americké velvyslanectví ale tvrzení odmítlo. Podle ambasády Schapiro na ceremoniálu ve Vladislavském sále byl. Potvrdil to dnes také německý velvyslanec v Česku Arndt Freytag von Loringhoven, který vedle Schapira seděl. "Pan velvyslanec byl v tom případě během slavnostních okamžiků 28. října na Hradě neviditelný," reagoval ve středu na sdělení amerického velvyslanectví prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Jurečka dnes kritizoval také Ovčáčkův výrok, který na twitteru vítal očekávaný konec Schapira ve funkci velvyslance. "Krásným dárkem k mým lednovým narozeninám bude odchod nediplomata. Bude to významné posílení našich historicky pevných vztahů k USA," napsal prezidentův mluvčí. Podle Jurečky chybí Ovčáčkovi férovost, schopnost přiznat chybu a omluvit se.

Schapiro pravděpodobně po nástupu nově zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa do úřadu opustí svou funkci. U politicky jmenovaných velvyslanců, kteří nejsou kariérními diplomaty, je odchod při změně americké administrativy pravidlem, řekl bývalý český velvyslanec ve Spojených státech Petr Kolář. Více se dočtete ZDE!

Schapira jmenoval velvyslancem současný americký prezident Barack Obama a diplomat se ujal funkce na konci září 2014. Během svého působení v Praze se Schapiro dostal do sporu s českým prezidentem. Velvyslanec měl loni výhrady k Zemanově cestě na oslavy konce druhé světové války do Moskvy, kterých se kvůli ruské anexi Krymu a kvůli konfliktu na východě Ukrajiny neúčastnila většina evropských státníků. Zeman na to reagoval, že Schapiro má zavřené dveře na Hrad, velvyslanec se tam však při oficiálních příležitostech později objevoval.