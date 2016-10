V sutinách domu, který se zřítil po výbuchu, našli hasiči mrtvého člověka

Jakutsko – Je to jeden z mála ruských regionů, kde je zakázáno prodávat alkohol. Ne plošně, záleží na místních zastupitelích. V 75 ze 437 obcí se to podařilo. V některých vesnicích se alkohol neprodává už deset let. Je vůbec možné, aby v Rusku někdo se „suchým zákonem" uspěl? Marně se o to snažili carové i bolševici. Naposled neuspěl Michail Gorbačov.