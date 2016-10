Havel by ve středu oslavil osmdesátiny, připomíná si ho celý svět

Praha - Současná česká politika by Václava Havla, muže, který české společnosti dal ve zlomové době roku 1989 nový směr, rozhodně nenechala klidným. „Vašek v prvé řadě byl nesmírně laskavý člověk, byl to člověk, který měl rád pohodu, který měl ale velmi dobrý vhled do politiky a uměl předvídat, co se v té politice stane a jak to bude pokračovat dál. V tomhle si myslím, že byl jeho veliký vklad," řekla v úterý manželka Václava Havla Dagmar Havlová. Havel by 5. října oslavil 80. narozeniny.