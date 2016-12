Havel zasvětil život záchraně naší svobody, řekl Duka při mši

Praha - Pět let od úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla připomněla dnes dopoledne, o čtvrté adventní neděli, v katedrále svatého Víta na Pražském hradě zádušní mše. Sloužil ji pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka. Přítomným věřícím, politikům i Havlově rodině řekl, že Havel zasvětil svůj život záchraně a obnově české svobody. Usiloval o suverenitu národa, vládu racionality, tolerance a úcty k druhému, neznal nenávist a závist, uvedl Duka. Právě dnes uplynulo pět let od Havlovy smrti. Na závěr mše zazněla státní hymna.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka sloužil 18. prosince v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zádušní mši za bývalého prezidenta Václava Havla, který zemřel před pěti lety.Foto: ČTK/ Kateřina Šulová

"Láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí, to není fráze. To jsou slova, která převzal z Ježíšova poselství, poselství svatého Pavla, svatého Cyrila a Metoděje, svatého Václava a chcete-li od mistra Jana Husa či Jiřího z Poděbrad," uvedl Duka. Nad sídlem hlavy státu je také vztyčil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, poznamenal.

"Nebyli bychom následovníky Václava Havla, kdybychom nenáviděli a pomlouvali své protivníky. Nepřineseme žádnou nápravu, kdybychom heslo roku 89 zesměšňovali a snažili se hledat chyby a selhání u toho, který nám otevřel dveře svobody a důstojnosti, který získal našemu národu po tolika létech úpadku celosvětový respekt," zdůraznil Duka.

Připomněl, že by se letos Havel dožil 80 let, v roce jubilejního 700. výročí narození Karla IV, který je nazýván největším Čechem a jehož křestní jméno je také Václav. Nezavazuje nás to? zeptal se Duka.

Čechy poprosil o to, aby milovali pravdu a slavili Vánoce jako čeleď svatého Václava, který je podle tradice jejich věčným vládcem. Věřící se při mši také modlili za národy podmaněné totalitními a islamistickými režimy.

První český prezident zemřel v neděli 18. prosince 2011 ve věku 75 let ve svém oblíbeném venkovském domě na Hrádečku na Trutnovsku.

V přímém přenosu České televize na jeho poslední chvíle vzpomínala i řádová sestra boromejka Angelika Pintířová, která jej na Hrádečku do posledních dnů ošetřovala. Havel byl podle ní velice otevřeným člověkem, jednal stejně tak s ministrem, dalajlamou, kardinálem, jako s trutnovským Romem nebo uvaděčkou v kině. Nikdy si na nic nehrál a vždy byl pořád sám sebou, přestože kolem něj byly kamery, řekla.

Na prezidenta Havla, který zemřel právě před pěti lety, budou dnes moci lidé zavzpomínat na několika akcích v hlavním městě i jinde. V Praze se uskuteční také čtení z jeho her a večerní pochod na Hrad. Politika a dramatika připomenou ale i krátké a ohrnuté kalhoty.

