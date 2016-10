Havlovo Česko. Se srdíčkem v patách

Může být dům, ve kterém konkrétní člověk zemřel, považován za jeho oblíbené místo? U bývalého prezidenta Václava Havla, který by se dnes dožil osmdesáti roků, se to dá považovat za jistotu. Na Hrádečku tvořil, setkával se s přáteli, bavil se, na konci života odpočíval. V zemi bychom nejspíš nenašli místo, kde dramatik pobýval raději. Ale oblíbených destinací bychom našli desítky. Vybrali jsme ty nejzajímavější – od dětských krůčků po baťovském Zlíně až po léčivé sídlo uprostřed zdravé přírody v Jeseníkách.

Hrádeček. Foto: DENÍK/ Klára Cvrčková

Hrádeček u Trutnova

Hrádeček byl pro Václava Havla od roku 1967, kdy objekt koupil, druhým domovem. V chalupě žil v dobách totality s manželkou Olgou, pořádal zde setkání svých přátel, umělců, disidentů. Jezdili za ním Jan Tříska, Vlasta Chramostová, Pavel Kohout, Ivan Klíma, Marta Kubišová a další, včetně kapely The Plastic People Of The Universe. Dveře si zde po revoluci v roce 1989 podávaly i osobnosti světové politiky. Chalupa na Hrádečku poskytla Václavu Havlovi klidné a inspirativní zázemí pro tvořivou práci. Vznikla zde Charta 77 i Několik vět a stěžejní dramatická díla. Odehrála se zde i premiéra jeho Audience. Hrádeček zůstal oázou klidu pro Václava Havla i v roli prezidenta, kdy zde pobýval se svou druhou manželkou Dagmar Veškrnovou. Chalupu v Podkrkonoší miloval. „Hrádeček pociťuji jako svůj existenciální domov," svěřil se Václav Havel. Chalupa se stala i místem odpočinku v posledních dnech nemocného dramatika a prezidenta. Dne 18. prosince 2011 zde Václav Havel ve spánku zemřel.

Karlova Studánka

Jestliže je zdraví nejcennější, pak pro prezidenta Václava Havla byla nejcennějším místem Karlova Studánka. V těchto lázních byl Václav Havel na ozdravném pobytu v lednu roku 2000. Právě toto místo s jedním z nejčistších ovzduší v Evropě si vybral k rekonvalescenci po operaci plic. „Chci využít všech služeb, které lázně nabízejí, a spořádaně žít, a pokud možno co nejméně se věnovat politice," přál si Havel při příjezdu do Karlovy Studánky. Spolu s manželkou Dagmar Havlovou, ochrankou a dalším doprovodem se ubytoval v lázeňském domě Slezský dům. Je to právě onen dům, který zná řada diváků z filmu S tebou mě baví svět. Václav Havel patří k nejváženějším hostům, kteří kdy v Karlově Studánce pobývali.

Český Krumlov

Václav Havel navštívil jako prezident Český Krumlov hned pětkrát, ve městě byl ale mnohem vícekrát. „Často vzpomínal, jak u nás tvořil ještě v éře totality, samozřejmě pod dohledem StB," zavzpomínal bývalý starosta Českého Krumlova Antonín Princ. „Jako prezident nevyžadoval žádnou zvláštní péči," doplnil vzpomínky první porevoluční starosta Jan Vondrouš. „Dokonce si sám zařídil oběd a nečekaně mě k němu pozval. Hodinu a půl jsme si povídali o nezkušenosti se zastupitelskou demokracií." Václav Havel nezapomněl na Krumlov ani po ničivé povodni v roce 2002, kdy věnoval spolu se svou ženou Dagmar půl milionu korun na obnovu města. Do Krumlova jezdil ale i po odchodu z politiky, třeba na mezinárodní hudební festival.

Zlín

Poměrně výraznou stopu Václava Havla lze najít také ve Zlíně. Ve městě totiž léta působil jeho dědeček z matčiny strany, Hugo Vavrečka. Mezi lety 1932 až 1945 plnil u firmy Baťa funkci ředitele se specializací na obchodní činnost, předtím působil v diplomatických službách. Na vnuka i jeho bratra Ivana si nacházel čas zejména o prázdninách.

Malý Václav Havel s bratrem a dědečkem.

Tančící dům v Praze

K architektuře měl Václav Havel blízko a nejednou podpořil stavbu odvážných projektů. Bylo tomu tak i s Tančícím domem. Havel vyrůstal ve vedlejším domě a už od mládí snil o tom, že by prostor po vybombardované budově mohla zaplnit stavba, která by sloužila kultuře. O své představě hovořil i se svým sousedem, architektem Vlado Milunićem. Ten nakonec budovu s Frankem Owenem Gehrym opravdu postavil. Dnes se postupně naplňuje i Havlův kulturní sen a z původně kancelářské budovy se stávají galerie.

Šonov u Broumova

Také na Broumovsku měl Václav Havel místo, kam rád jezdíval. V Šonově u Broumova byl celkem třikrát, a to vždy za totality. Pokaždé to byly krátké pracovní návštěvy u signatáře Charty 77 Stanislava „Gumy" Pitaše. „Když jsem se někdy v létě 1987 ženil, tak mi měl jít se svojí chotí Olgou za svědka. Nakonec z pracovních důvodů nemohl opustit Hrádeček. Takže místo něho na městském úřadě v Broumově stál vedle Olgy Havlové jako svědek známý mé bývalé ženy Ladislav Hruška – jak se později ukázalo, nejaktivnější agent StB. Jak by řekl Havel: „To jsou ale paradoxy," vzpomíná Stanislav Pitaš, pro něhož Václav Havel znamenal víc, když byl disident, než jako prezident.

Trutnovský pivovar

Pivovar Krakonoš v Trutnově se těžko dá řadit mezi místa, která Václav Havel miloval. Jisté však je, že zde strávil kus života jako pomocný dělník při koulení sudů s krkonošským mokem. Díky tomu také vznikla slavná jednoaktovka Audience, která jeho působení v pivovaru připomíná. Na podzim roku 2010 ji autor zhlédl v podání Divadla na Tahu dokonce v trutnovském Uffu. „To představení považuji za velmi dobré a musel jsem se lecčemu zasmát, ačkoli bych tu hru měl dobře znát pětatřicet let," ocenil herce autor.

