Havlovo výročí: bez prezidenta

Na prvního polistopadového prezidenta a jeho nedožité 80. narozeniny se vzpomínalo na Václavském náměstí, v divadlech a večer v Rudolfinu. Také na Pražském hradě, ale bez prezidenta. Miloš Zeman je na plánované návštěvě Zlínského kraje. Rozhodl však, že zástupci jeho kanceláře položí květiny u Havlova hrobu a při poledním střídání mu vzdá hold hradní stráž, přičemž zazní znělka z pera hudebníka Michaela Kocába.

Lidé si na Václavském náměstí v Praze připomínali nedožité 80. narozeniny Václava HavlaFoto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Václav Havel byl světově proslulým autorem absurdních dramat, ale že se jednoho takového dočká v den svých nedožitých osmdesátin, to si jistě nemyslel," komentoval způsob, jakým si Hrad připomněl Zemanova a Klausova předchůdce, Karel Schwarzenberg, čestný předseda TOP 09 a Zemanův soupeř v prezidentské volbě.

Spolek VH80, který zorganizoval shromáždění na Václavském náměstí, chtěl, aby během něj zazněla slova, jež mají význam, obsah a nesou poselství, proto pro jistotu nepozval žádného současného politika. Na akci zněly jen úryvky Havlových proslovů.

Před večerním koncertem ve Dvořákově síni však promluvil předseda vlády a ČSSD Bohuslav Sobotka, který se k Havlovu odkazu aktivně hlásí. „Je paradoxní, že Václav Havel byl vlastně mnohem úspěšnější v zahraničí než tady, ale neuvěřitelně zlepšil jméno České republiky v cizině," míní premiér Bohuslav Sobotka.

Význam disidenta, který se během několika týdnů proměnil v prezidenta, vyzdvihla i slovenská hlava státu Andrej Kiska. „Byl to člověk, který měl nejen jasně a nekompromisně postavené morální hodnoty, ale také praktický dopad na politiku a naši společnost. Chybí nám," uvedl pro server týždeň.sk.

Bylo to neslušné

Miloš Zeman se k Havlovu výročí nevyjádřil. Možná měl za to, že tichá vzpomínka je víc než prázdné holdy. „Neznám prezidentův program a nevím, jak si chce připomenout výročí Václava Havla, takže pouhá cesta do Zlína nebudí moji nedůvěru," sdělil Deníku Havlův dlouholetý mluvčí Ladislav Špaček, který tak odpověděl na dotaz, zda Zemanova pražská nepřítomnost ztělesňuje jeho distancování od Havlova odkazu.

Karel Schwarzenberg v tom má jasno: „To, že pro pana prezidenta Václav Havel mnoho neznamená, jsme věděli dávno, logicky tedy dal přednost volební návštěvě ve Zlínském kraji. Byl bych se divil, kdyby se zachoval slušně." Další Havlův přítel a bývalý spolupracovník Jiří Pehe k tomu uvedl: „Je v podstatě jedno, jak si Havla (ne)připomíná tento Hrad, jeho historickému významu to ani neuškodí, ani neprospěje. Domnívám se, že Václav Havel by byl docela rád, že právě Miloš Zeman nebude k jeho narozeninám pronášet nějaké oficiální řeči." Otázka je, zda právě v rozkomíhané současnosti nepotřebujeme pevné hodnotové kotvy, byť k té Havlově nejtypičtější patřily všudypřítomné pochybnosti o sobě samém.

Kult osobnosti?

Senátor Jan Veleba, který stanul po Miloši Zemanovi a Zdeňku Štenglovi v čele Strany práv občanů, míní, že prezident se havlovských oslav nezúčastnil záměrně: „Dokončuji v rámci volební kampaně 23. etapu Traktor Zetor tour 78, odřídil jsem 3300 kilometrů a mám velmi málo času sledovat oslavy Havlových nedožitých osmdesátin. Z toho, co jsem zachytil, to na mě dělá dojem zrodu nového kultu osobnosti. Podobného, jaký Havel za minulého režimu kritizoval. Možná, že pan prezident Zeman tímto gestem vyvažuje, skoro bych řekl, hysterii kolem tohoto dne. Navíc společnost je ve stavu, který je velmi vzdálen tomu, co prezident Havel hlásal a lidem sliboval."

Zemanovy provokace

Prezident Miloš Zeman vzbudil v posledních dnech svou (ne)účastí na některých akcích pozornost hned několikrát. Zatímco jako premiér ostře vystoupil proti zařazení dne smrti sv. Václava mezi státní svátky („Tento návrh, pokud by byl přijat, by nebyl oslavou české státnosti, ale servility a kolaborace."), letos si 28. září připomněl ve Staré Boleslavi úklonou jeho ostatkům a vybídnutím k návratu ke křesťanským kořenům.



Přestože se prezentuje jako oddaný přítel Izraele, na pohřeb legendárního Šimona Perese český prezident minulý týden neodjel a nestanul tak po boku Baracka Obamy, manželů Clintonových, Joachima Gaucka či Roberta Fica. Místo toho hovořil na konferenci Dialog civilizací na řeckém ostrově Rhodos pořádané přítelem ruského prezidenta Putina Vladimirem Jakuninem.



Třeba je to dané tím, že Miloš Zeman vždy odmítal být součástí houfu. Jen historie dá odpověď na to, zda tento postoj prospěl nejen jeho pověsti provokatéra, ale i České republice.