Havlovo výročí připomene festival, koncert i veřejné shromáždění

Praha - Letošní dvojí jubileum bývalého českého prezidenta Václava Havla si lidé i řada institucí připomíná celý rok. Oslavy nedožitých osmdesátin a připomínky pátého výročí Havlova úmrtí vyvrcholí koncem roku. V narozeninový den 5. října se uskuteční shromáždění na Václavském náměstí. O deset dní později přijde do pražské Lucerny Havlovi k nedožitému jubileu popřát 80 gratulantů.

Václav HavelFoto: Archiv

V Českém národním domě v New Yorku se bude ve středu prvnímu laureátovi, barmské spisovatelce jménem Ma Thida, předávat nová cena pro spisovatele sdílející humanitární ideje Václava Havla. Udílí ji newyorská Nadace Knihovny Václava Havla, sesterská organizace pražské instituce, která pěstuje Havlův odkaz v USA. Je určena odvážným literátům, kteří trpí perzekucí kvůli svému přesvědčení. Bude ji předávat britský historik a komentátor Timothy Garton Ash.

Pražské veřejné shromáždění pořádá spolek VH80 a chce jím oslovit ty, "kdo si prvního polistopadového prezidenta váží a kdo chtějí, aby se jeho principy a hodnoty neztratily ze života české společnosti ani z mezinárodního směřování země", uvádí za spolek Tomáš Smetánka.

Koncert v Lucerně by měl být podle pořadatelů vyvrcholením aktivit, které pod hlavičkou HAVEL@80 zastřešují Knihovna Václava Havla, Art for Amnesty - Amnesty International a zmíněná americká nadace. Večer zahájí otevření výstavy Hele, Havel! Tvoří ji snímky, které na výzvu Knihovny Václava Havla zaslaly asi dvě stovky lidí, kteří doma našli Havlovy snímky. Na čtyřech pódiích během večera vystoupí přes 50 muzikantů, v kavárně a malém kinosále budou filmové a fotografické projekce s koláží ze života a díla Václava Havla.

Maraton havlovských inscenací

Festival věnovaný Havlovu odkazu připravilo Národní divadlo. Bude se jmenovat Pražské křižovatky s podtitulem To Havel With Love. Začne 4. října a uvede divadla z Ukrajiny, Ruska a Běloruska, které svou tvorbou bojují ve svých zemích za svobodu. Navazující víkend bude patřit maratonu havlovských inscenací tuzemských režisérů, hrát se bude ve všech možných prostorách Nové scény.

Dvě Havlova výročí se připomínají i mnohde ve světě. Havla mají jako jednu z hlavních linií letošního programu také Česká centra. Vzpomínkový cyklus zahrnuje výstavy, divadelní představení, filmové projekce, přednášky, besedy s pamětníky. V některých zemích se téma objevilo už na jaře. Většina programů se koná ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Osobnost Václava Havla bude hlavním tématem české národní expozice na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Výstava přibližující premiéry her Václava Havla se koná až do února ve vídeňském Burgtheatru, kde mívaly v 70. a 80. letech hry tehdejšího disidenta premiéry. Dnes se ve Washingtonu v budově Kapitolu u busty Václava Havla uskuteční vzpomínková akce za účasti bývalé první dámy Dagmar Havlové či předsedy Sněmovny Jana Hamáčka. Další akce se uskuteční ve středu v New Yorku, který se ve městě bude připomínat jako Den Václava Havla pod záštitou tamního starosty.