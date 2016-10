Hejtman Jihočeského kraje Zimola obhájil pozici. Rád by kandidoval do sněmovny

Praha /ROZHOVOR/- Mluví se o něm jako o možném protikandidátovi Bohuslava Sobotky na post šéfa ČSSD. To úspěšný hejtman Jiří Zimola zatím odmítá. O poslanecký mandát by se ale ucházel rád, byť to schválená pravidla ČSSD zakazují.

Jiří ZimolaFoto: Deník/Václav Pancer

Jste jediným sociálním demokratem, který přesvědčivě v krajských volbách vyhrál. Co se stalo?

U některých voličů mohla převládnout únava z tváří, které čtyři nebo osm let reprezentovaly ČSSD v krajích. Mohlo k tomu přispět i vnímání centrální politiky naší strany. Musíme si zpracovat důkladnou analýzu.

Nebyla chyba, že jste postavili do čela kandidátek lidi jako Miroslava Nováka na severu a Michala Haška na jihu Moravy, kteří během čtyř let ztatili důvěryhodnost?

Nemyslím, že jejich výsledky byly nějak katastrofální. Je otázka, jestli to, že ve svých krajích nedostali dost hlasů potřebných k vítězství, byl důsledek nedůvěry voličů k nim samým, nebo toho, že se sociální demokracii obecně nepodařilo lidi mobilizovat, aby k volbám šli a podpořili sociálnědemokratická témata.

Tak i tak je to malér. Bohuslav Sobotka koneckonců říká, že chcete-li vyhrát sněmovní volby, musíte přinést nové tváře i témata. Kudy je třeba se vydat podle vás?

Nevím, jestli sociální demokracie musí nějak inovovat a modernizovat program. Té modernizace jsme si za Jiřího Paroubka užili až až. Nemyslím, že by to vedlo k nějakým fantastickým výsledkům. Jsem přesvědčen, že musíme zůstat autentickými sociálními demokraty, ale svůj program a jednotlivé kroky musíme umět vysvětlovat voličům. Možná jsme příliš zabředli do výkonu běžné pracovní agendy a nezbývá nám čas na setkávání s lidmi.

Třeba je to i tím, že někdy opouštíte sliby, jejichž splnění vaši voliči očekávali, mám na mysli změnu zákona o církevních restitucích. Vy jste u této záležitosti setrval a proti vůli předsedy poslal do sněmovny návrh zákona na zdanění církevních náhrad. Co s ním bude teď? Ministryně Karla Šlechtová z ANO se nechala slyšet, že v této oblasti budete mít její podporu.

Doufám, že ji budu mít obecně od hnutí ANO, neboť to se k návrhu vyjadřovalo vstřícně. Pro mě je to jedna z podmínek pro sestavení jihočeské koalice. V předchozím období jsme ten krok společně s komunisty udělali, podali jsme zákonodárnou iniciativu, nyní je to na parlamentu a já si nepřeji, aby nové vedení kraje bralo daný návrh zpět.

Čímž jste vyloučil koalici s lidovci.

Nikoliv. Po pondělním jednání s KDU-ČSL jsem nabyl pocitu, že ani pro ni to není nepřekonatelná překážka.

Funkce hejtmana vám znemožňuje kandidovat do sněmovny. Nebudete to chtít zvrátit?

V případě, že se nám podaří sestavit rozumnou koalici, která bude i z hlediska sociálnědemokratického programu autentická, s největší pravděpodobností se nebudu moci ucházet o poslanecký mandát, protože nám to zakazují interní stranické řády. Předseda Sobotka při setkání s lídry hovořil o potřebě více otevírat kandidátky a spíše než zasloužilé stranické funkcionáře na ně dostávat lidi, za nimiž – řečeno jeho slovy – jdou hlasy. Výsledek krajských voleb ovšem prokázal, že ty jdou i za některými z nás politiků. Za mnou šly v minulých krajských a ještě výrazněji ve sněmovních volbách. Také aktuálních 10 tisíc preferenčních kroužků snad svědčí o tom, že jsem schopen jako hejtman přinést hlasy. Záleží na ČSSD, jestli přehodnotí své usnesení a povolí kandidaturu úspěšných hejtmanů.

Vy byste byl pro?

Určitě ano. Nelíbí se mi účelové omezování shora. Mělo by to být přece na rozhodnutí každého jednotlivce. Před třemi roky jsem ČSSD přinesl do sněmovny spoustu hlasů, pak jsem byl donucen odejít, avšak případ Jiřího Běhounka (poslanec a hejtman Vysočiny za ČSSD, ale bez stranické příslušnosti – pozn. red.) svědčí o tom, že obě pozice se skloubit dají a že to navíc voliči netrestají. Nejde o žádné bažení po funkcích, ale zvýraznění osobní volby, nikoli formálních stranických řádů, které se navíc ukázaly jako naprosto liché.

Budete se na březnovém sjezdu ČSSD ucházet o post předsedy, nebo aspoň místopředsedy strany?

Momentálně o ničem takovém neuvažuji. Očekávám, že zpracujeme podrobnou analýzu důvodů, proč jsme od hnutí ANO dostali na frak, a že přijmeme opatření, na jejichž základě to do příštích sněmovních voleb změníme. Nemyslím si, že jediná změna, kterou musí sociální demokracie provést, je výměna předsedy a týmu kolem něj. My musíme velmi podstatně změnit vystupování na veřejnosti a v tom případě udělám z pozice hejtmana, předsedy krajské organizace ČSSD a třeba i člena předsednictva vše, aby můj hlas byl slyšen. Není nutné, aby to byl bezpodmínečně hlas předsedy nebo místopředsedy strany.