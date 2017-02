Hejtman Košta kritiku svých tří náměstků odmítá, o rezignaci neuvažuje

Olomoucký hejtman Oto Košta (ANO), jehož odvolání chce na únorovém zastupitelstvu navrhnout hnutí ANO, dnes rázně odmítl kritiku tři náměstků z ANO i koaliční ČSSD a ODS například ohledně reorganizace krajského úřadu či špatné komunikace se členy rady. Košta v rozhovoru s novináři zároveň zopakoval, že nadále nehodlá vyslyšet výzvu ANO, aby na svoji funkci rezignoval.

Zastupitelský klub ANO v Olomouckém kraji vyzval Koštu k rezignaci v neděli 5. února. Hejtmanovi náměstci Jiří Zemánek (ČSSD), Jan Zahradníček (ANO) a Dalibor Horák (ODS) v úterý ve společném prohlášení tuto výzvu zdůvodnili "naprostou neochotou pana Košty cokoliv změnit na organizační struktuře krajského úřadu". Upozornili, že organizační změna hejtmanství měla být hlavní součástí programového prohlášení krajské koalice.

"Jsem zděšený tímto veřejným vyjádřením někoho, kdo vůbec nesmí a ani nemá ze zákona pravomoc zasahovat do organizační struktury úřadu. Copak už pánové opravdu ztratili všechny zábrany," reagoval Košta. Organizační strukturu a personální záležitosti má podle něj v kompetenci výhradně ředitel úřadu. "Všichni níže podepsaní by se měli, a za tři měsíce ve funkci už dle mého mohli, seznámit minimálně se zákonem o krajích," uvedl.

Košta tvrdí, že za úterním prohlášením tří náměstků stojí krajský předseda ANO Ladislav Okleštěk, o kterém některá média spekulují jako o možném Koštově nástupci."Toto prohlášení nevymysleli oni, to jim bylo předloženo panem Oklešťkem. Podepsali to pod nátlakem, což mi připomíná téměř okupaci v roce 1968," uvedl Košta. Okleštěk dnes ČTK řekl, že s prohlášením náměstků nemá nic společného. "Je to nesmysl," uvedl.

Klub s krajským předsednictvem hnutí ANO tvrdí, že Košta nezvládá řízení kraje. Kritizují také, že jako svého poradce zaměstnal bývalého hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD), který je vyšetřován v korupční kauze. Košta už dříve řekl, že nijak nepochybil a snahu o své odvolání přisuzuje mocenským ambicím některých lidí.

Trojice náměstků hejtmana Koštu kritizovala i za to, že Rozbořil dostal kromě standardního odstupného dalších 135.000 Kč "za údajné předávání agendy", avšak agendu jim dosud nikdo nepředal. Košta upozornil, že tuto praxi zavedli jeho předchůdci. Smlouvu s Rozbořilem podle něj mohli využít všichni náměstci, zřejmě tak ale neučinili.

Košta podle náměstků odmítá o případné reorganizaci úřadu diskutovat a komunikace s ním je prý obtížná. "Rada kraje pravidelně zasedá jednou za 14 dnů, nyní dokonce každý týden. Vše, co bylo potřeba bylo projednáno vždy na radě v bodě různé. Pokud jsem se náměstků, a dělám to tak pokaždé, ptal, zda něco mají, tak nikdo nic. Nyní máme každý týden i porady vedení," komentoval tuto výtku Košta.

Hnutí ANO chce na jednání zastupitelstva 27. února navrhnout odvolání Košty. Koalice ANO, ČSSD a ODS má v pětapadesátičlenném zastupitelstvu 30 hlasů, pro Koštu při jeho zvolení hlasovalo 35 z 54 přítomných zastupitelů.

